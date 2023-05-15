劉亦菲全身行頭82萬 網驚：穿了半套房子

劉亦菲這一身的行頭被指總價超過82萬元人民幣。（取材自微博）

「神仙姐姐」劉亦菲 日前現身機場 ，穿著西裝外套搭配T-Shirt、牛仔褲，造型簡單清新，沒想到被網友發現，全身單品總價竟超過82萬元（人民幣，下同，約11.7萬美元），讓不少網友驚呼，「穿了半套房子！」

劉亦菲見到現場粉絲等候，立刻露出笑容親切回應，大方對著鏡頭擺姿勢拍照，絲毫沒有距離感。

蓋飯娛樂報導，劉亦菲當天自信地露出纖細的小蠻腰，瞬間顯得腿更長了。她戴了一條並不張揚的紅色扇形項鍊，搭配同款耳墜。單肩包、墨鏡也都是比較簡單的款式，整體很協調。然而，就是這樣一套乍一看走著極簡風路線的穿搭，總價格竟然超過了82萬。

其實，劉亦菲的T恤、牛仔褲、帽子、黑色鞋這四樣最主要的服飾並不算太貴，單價都沒有過萬，最貴的便是9900元的鞋子。衣帽加起來總價為2萬4041元，比很多人一個月的工資還要高。21萬的耳墜、36萬的項鍊、7萬的戒指，這三樣總價就超過64萬。

此外，劉亦菲還拉著一個3萬左右的行李箱、15.5萬的斜挎包、4000多的墨鏡、2000多的大衣。有網友算了一下，劉亦菲這一身行頭價格大約是82萬5094元，相當於普通人買一套房的價格了。