我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰大選爆黑馬 前進黨領袖皮塔是哈佛校友、娶女明星 年輕人力挺

「毀滅性災難」若國債違約 購屋成本恐暴增22%

徐懷鈺負評多 人氣卻高賈靜雯5倍

記者黃保慧／綜合報導
徐懷鈺上「乘風2023」演出評價兩極化。（取材自微博）
徐懷鈺上「乘風2023」演出評價兩極化。（取材自微博）

賈靜雯與徐懷鈺、王佳宇、李彩樺、陳意涵在「乘風2023（乘風破浪的姐姐第4季）」組隊，第一公演出合唱「路燈下的小姑娘」，徐懷鈺不僅落拍，還忘動作不時偷看組員，讓「徐懷鈺划水」一詞一度登上熱搜，妙的是，雖然負評不斷，但在節目舉辦衝人氣解鎖百萬直拍活動，至14日晚11時，徐懷鈺高達622萬人推薦，竟是賈靜雯114萬人的5倍。

目前人氣排行，來自日本的美依禮芽遙遙領先，成為第一名，第二名則是謝娜，接著是Ella，第四名竟是最近被評比賽偷懶的徐懷鈺，票數高於210萬票的陳意涵、145萬票的A-Lin。

其實先前網友爆料徐懷鈺可能因商演太多導致練習時間不足，反觀同組的賈靜雯每天練到半夜，花費的心力差很大，而表演最終他們在千名觀眾中拿到764票，徐懷鈺接受節目訪問時一度哽咽，「我也知道我自己表現沒有非常好，讓自己的隊友承受這麼多的壓力，對她們很抱歉。」

另據ETtoday報導，大陸編劇祝明在14日發文，認為徐懷鈺其實沒對不起誰，會被罵成這樣可能是受到節目組的利用，「這根本是一次職場霸凌。」

祝明指出，大家現在對徐懷鈺不滿的部分，主要就是「不認真不奮鬥，耽誤了這麼好的機會，耽誤了其他人的努力。對不起自己，對不起其他姐姐，對不起節目組，最重要對不起觀眾」。祝明指出，在這個節目中，徐懷鈺就像是個小配角，其實不需要被高標準對待，「要說對不起，也是浪姐4對不起徐懷鈺。」

賈靜雯在「乘風2023」展現出爆棚的自信心。（取材自微博）
賈靜雯在「乘風2023」展現出爆棚的自信心。（取材自微博）

霸凌 日本

上一則

班珍老吵架？ 友人：夫妻感情好得很

下一則

林依晨再爆協議離婚中 懶理傳言笑開懷看演唱會

延伸閱讀

徐懷鈺遭批「浪姐4」偷懶 人氣票數公開 比賈靜雯多5倍

徐懷鈺遭批「浪姐4」偷懶 人氣票數公開 比賈靜雯多5倍
浪姐4出場費 傳謝娜180萬人民幣 大勝蔡少芬居冠

浪姐4出場費 傳謝娜180萬人民幣 大勝蔡少芬居冠
浪姐4忘動作猛「划水」 徐懷鈺哽咽向隊友道歉

浪姐4忘動作猛「划水」 徐懷鈺哽咽向隊友道歉
世界晚報／徐懷鈺「浪姐4」划水被抓包 傳接商演不排練

世界晚報／徐懷鈺「浪姐4」划水被抓包 傳接商演不排練

熱門新聞

前「黑澀會」美眉Mavis瑪菲司應邀參加Met Gala時尚盛會。圖／HaloMavis國際連線提供

同台Jennie、宋慧喬 她成全台第一人 超狂身世曝光了

2023-05-09 15:55
艾瑪梅耶斯自曝是南韓偶像男團SEVENTEEN的粉絲。（圖：Harper's BAZAAR提供）

「星期三」女星爆紅 獲韓偶像男團關注「興奮到昏厥」

2023-05-09 00:30
范冰冰一邊跑步運動，一邊秀出素顏照。圖／摘自微博

范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」

2023-05-09 16:56
泰國女星達帕查娜維拉潘（Tangmo）去年2月溺斃。（取材自Instagram）

女星溺斃 血中驗出迷姦水…母竟牽手被告：對判決滿意

2023-05-11 18:08
退伍的女軍官轉換跑道，進入成人直播平台。 圖／擷自IG

性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台

2023-05-08 13:01
白冰冰秀出額頭上的傷疤。記者梅衍儂／攝影

白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院

2023-05-13 09:22

超人氣

更多 >
「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人
泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進
史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了

史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了
厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選
台年輕男女購物拒補稅37萬美元就離境 日海關無力追討

台年輕男女購物拒補稅37萬美元就離境 日海關無力追討