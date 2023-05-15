徐懷鈺負評多 人氣卻高賈靜雯5倍
賈靜雯與徐懷鈺、王佳宇、李彩樺、陳意涵在「乘風2023（乘風破浪的姐姐第4季）」組隊，第一公演出合唱「路燈下的小姑娘」，徐懷鈺不僅落拍，還忘動作不時偷看組員，讓「徐懷鈺划水」一詞一度登上熱搜，妙的是，雖然負評不斷，但在節目舉辦衝人氣解鎖百萬直拍活動，至14日晚11時，徐懷鈺高達622萬人推薦，竟是賈靜雯114萬人的5倍。
目前人氣排行，來自日本的美依禮芽遙遙領先，成為第一名，第二名則是謝娜，接著是Ella，第四名竟是最近被評比賽偷懶的徐懷鈺，票數高於210萬票的陳意涵、145萬票的A-Lin。
其實先前網友爆料徐懷鈺可能因商演太多導致練習時間不足，反觀同組的賈靜雯每天練到半夜，花費的心力差很大，而表演最終他們在千名觀眾中拿到764票，徐懷鈺接受節目訪問時一度哽咽，「我也知道我自己表現沒有非常好，讓自己的隊友承受這麼多的壓力，對她們很抱歉。」
另據ETtoday報導，大陸編劇祝明在14日發文，認為徐懷鈺其實沒對不起誰，會被罵成這樣可能是受到節目組的利用，「這根本是一次職場霸凌。」
祝明指出，大家現在對徐懷鈺不滿的部分，主要就是「不認真不奮鬥，耽誤了這麼好的機會，耽誤了其他人的努力。對不起自己，對不起其他姐姐，對不起節目組，最重要對不起觀眾」。祝明指出，在這個節目中，徐懷鈺就像是個小配角，其實不需要被高標準對待，「要說對不起，也是浪姐4對不起徐懷鈺。」
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