吳剛搭檔趙露思 「後浪」弘揚中醫

吳剛(圖)和趙露思在劇中飾演一對師徒。（取材自微博）

新生代人氣女星趙露思演出電視劇「傳說中的陳芊芊」暴紅，去年又以「且試天下」、「星漢燦爛」收穫一大波人氣。近日，她與吳剛、羅一舟主演的「後浪」上檔，她在劇中與吳剛是一對師徒，兩人致力推廣中醫文化。不少網友看好趙露思此次演出中醫正劇，能成功轉型。

綜合媒體報導，「後浪」講述吳剛飾演的中醫藥大學教授任新正致力於廣傳中醫，辭職創辦中醫傳承班，希望培養出真正能將中醫之道傳承下去的接班人的故事。

劇中，任新正一直致力於推廣傳承中醫文化，希望培養出優秀接班人。趙露思飾演的孫頭頭則無父無母，孑然一身，每日忙著掙錢，不僅做過廚師，還做過外賣員。鬼靈精怪的她，為了掙工資，竟然同意冒充任新正的親傳弟子，用來迷惑更多的新學員。

而她與任新正的中醫學 霸兒子「任天真」（羅一舟飾），兩人不是冤家不聚頭，從一開始的對立到最後相互理解、惺惺相惜，也是本劇的一大看點。

據悉，該劇有不少實力派坐鎮，主演吳剛憑藉反腐劇「人民的名義」榮獲第23屆上海電視節白玉蘭獎最佳男配角獎。另一位老戲骨江珊則演過多部經典作品，包括「人到四十」、「大宅門2」、「永不放棄」等。

「後浪」幕後陣容也很強大，導演 韓曉軍一手締造過「喬家大院」、「人間正道是滄桑」等口碑佳作。六六則是多部爆款題材作品的編劇，代表作包括醫療劇「心術」、家庭劇「寶貝」、職場劇「安家」等。

六六耗時7年完成劇本，將自己對中醫傳承的情感與思考傾注其中。六六直言，希望能寫出中醫傳承的過程中，比「傳醫術」更深刻的「傳精神」、「傳思想」。