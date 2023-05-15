汪小菲為兒慶生曝光小孩正面照犯眾怒 大S：會提告

汪小菲與大S於2017年出席S Hotel開幕活動。(本報資料照片)

汪小菲 14日為兒子慶生，女兒也在場，他在微博 發文寫下「汪希箖生日快樂，爸爸永遠愛你保護你 」，他在微博發的照片並沒有孩子的正面照，但兒女們的正面照卻已在網路傳開，「汪小菲與兒子女兒合照」關鍵字還衝上微博熱搜榜，網友發現汪小菲雖未在微博發正面照，卻在流量更大的抖音平台曝光孩子的長相，汪小菲所寫的「爸爸永遠愛你保護你」顯得格外諷刺。

兒女們照片曝光後，無奈表情也引發網友熱議，質疑汪小菲曝光小孩長相是否有經過前妻大S 同意，有網友心疼表示「小孩不打碼就發出來，大S會暴怒吧」、「不打碼就發出來是有什麼大病嗎」、「把兒子女兒照片放出來就為了立好爸爸人設，兒子女兒一點都不情願」、「娃一看就不喜歡這個出軌的爸爸，不過也是，誰會喜歡自己爸爸出軌」，但仍有人為汪小菲說話，指大S也曾曝光過小孩長相，不過也有網友反駁，當時她和汪小菲尚在婚姻中，小孩當時也還小，後來大S再也沒上傳過小孩照片，不能一概而論。

對此，大S忍無可忍，透過經紀人表示：會提告，一切已交由律師處理。目前汪小菲已經刪除與兒女的合照。