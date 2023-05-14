五月天鳥巢門票5秒鐘賣光 歌迷質疑黃牛搶票

五月天鳥巢門票被黃牛秒殺。（相信音樂提供）

台灣知名樂團五月天將於5月底在北京 鳥巢開唱，沒想到日前開賣門票後，短短5秒鐘居然就讓六場近30萬張門票賣光，歌迷因此質疑主辦方與黃牛勾結，北京官方日前推出聯合行動，抓補黃牛等20多人，強調要營造良好的演出市場環境。

CMC Live與相信音樂日前共同宣布五月天將於5月底至6月初重返國家體育場鳥巢，挑戰兩周六場雙主題巡演。沒想到演唱會門票一開賣，便迅速秒殺。

事實上，在5月6日傍晚，粉絲團運營方發現後台出現了大量0秒創建的異常訂單，疑有黃牛混入了粉絲團搶票。還有五月天歌迷發現，在一些二手交易平台出現「五月天團票代拍」的商品。有歌迷懷疑，團票因為利益問題被倒賣給黃牛，於是舉報。隨後，三大粉絲團前後宣布取消今年的團票，已經購票的也全部原路退款。

據歌迷介紹，「五月天團票」是其演唱會近十年來的傳統，主要由三個五月天粉絲團負責。粉絲團與演出商達成了默契，即預留一部分票給粉絲團做團購，原則就是不加價。買到團購票轉讓，也必須原價轉讓。

團票取消後，一些歌迷雖然不能接受，但還是安慰自己在可容納8萬人觀看的鳥巢開六場演唱會，應該能搶到票。但5月9日，演唱會門票開售後，直接秒殺，讓歌迷氣炸。

一些五月天歌迷把矛頭指向演唱會主辦方華樂非凡。主辦方華樂非凡表示，為回應北京市嚴打黃牛高價炒票的要求，在有關部門的嚴格監督下，將全部可售票分配至大麥、紛玩島、貓眼三家官方授權票務平台公開銷售。今年五月天演唱會熱度較高，搶票人數眾多。在此，主辦方願與歌迷朋友們一起努力，呼籲堅決抵制黃牛票，規範市場環境。

事實上，北京官方早已有抓黃牛的動作，今年4月至6月，北京多部門聯合開展打擊演出票務市場「黃牛」非法倒票的專項整治工作，文化和旅遊、網信、公安 、文化執法、市場監管等部門組成專班，聯合開展專項整治工作。

各部門建立了協同監管工作機制，4月29日和5月13日，在韓紅演唱會和任賢齊演唱會開始前夕，文旅、公安、文化執法等部門聯合行動，核驗演出資質和審批檔，抓捕非法倒票擾序人員共20人，有力震懾不法分子。文旅、公安、網信、文化執法等部門密切監測、限制和打擊熱點演出二手票在互聯網交易平台上的非法高價轉售倒賣。專項整治期間，文化執法總隊立案查處一家「未經演出舉辦單位授權擅自出售演出門票」的互聯網票務平台。

此外，針對首都劇場 等重點演出場所的熱點劇目演出，重點打擊擾亂演出現場秩序行為。北京官方表示，這些重點演出場所周邊已基本沒有黃牛聚集倒票情況。專項整治將持續至6月底，未來，多部門將延續聯合服務和監管模式，持續對熱點演出非法倒賣演出票行為開展重點打擊和聯合整治。針對網上二手交易平台治理難點，多部門將加大對其違法違規銷售活動的治理。