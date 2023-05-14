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浪姐4出場費 傳謝娜180萬人民幣 大勝蔡少芬居冠

娛樂新聞組／綜合報導
網上瘋傳「浪姐4」酬勞最高的就是主持人謝娜。（取材自微博）
網上瘋傳「浪姐4」酬勞最高的就是主持人謝娜。（取材自微博）

中國真人秀「乘風2023」（浪姐4）邀請不同領域的33位女星同台競演，首播後反響熱烈，更突破四季以來最高收視。除了表演內容外，女星的酬勞同樣成為焦點，微博上近日瘋傳「姐姐」的每集出場費用，曝光的人選中，以謝娜的180萬（人民幣，下同，約26萬美元）最高。

綜合媒體報導，「浪姐4」這次力邀的33位女星中，謝娜、Ella（陳嘉樺）、蔡少芬一出場就掀起熱話，非常擅長活躍氣氛，而賈靜雯、徐懷鈺、Amber（劉逸雲）等關注度也頗高。

日前，有網友在微博爆出九位姐姐每集出場費，當中著名主持人謝娜出場費180萬，是33位藝人中最高；位列第二的是擁有「最美妃子」封號的張嘉倪，出場費130萬；Ella出場費120萬，台灣女星最高；孫悅100萬，劉惜君、A-Lin（黃麗玲）都是60萬，蔡少芬40萬，徐懷鈺、汪小敏30萬。

不過，這個出場費受到不少網友質疑，認為謝娜太高，蔡少芬太低：「蔡少芬不至於這麼點吧」、「一期的嗎，難怪很多演員都轉型綜藝咖了，賺錢多還付出少」、「蔡少芬出場費比劉惜君、黃麗玲低」等。

網友質疑蔡少芬的酬勞太低。（取材自微博）
網友質疑蔡少芬的酬勞太低。（取材自微博）

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