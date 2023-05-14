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觀影說劇／「別叫我賭神」扮失敗賭徒 周潤發再演父親

娛樂新聞組／綜合報導
「別叫我賭神」由周潤發、袁詠儀等人主演。（取材自微博）
「別叫我賭神」由周潤發、袁詠儀等人主演。（取材自微博）

五年前，作為周潤發的「頭號鐵粉」，編劇莊文強為周潤發量身創作犯罪動作大片「無雙」。時隔五年，莊文強再次集結「無雙」原班人馬，打造了一部溫情之作「別叫我賭神」，讓周潤發繼1989年「阿郎的故事」之後，再次飾演父親。

北京青年報報導，「別叫我賭神」預告片一開始，伴隨著賭場裡此起彼伏的吶喊聲，出現在大家面前的周潤發一改之前灑脫帥氣無所不能的形象，此番他飾演的「吹牛輝」已經不再是當年那個意氣風發的「賭神」，而是一個人生失敗的賭徒，同時也是一個做人失敗的父親。

為了讓先天自閉的兒子學著建立自己的人生，「吹牛輝」不得不重新整理自己混亂不堪的失敗人生，從賭博的深淵中拚命掙扎回來，帶著兒子一起重新燃起對生活的希望，一起去往不可預知的未來。

周潤發說，「阿輝好賭，他可能一開始想做『賭神』，但後來他為了兒子決定改變自己，走出失敗的賭局，去迎接全新的挑戰，這一刻他就是他自己了。」

為讓周潤發可以全神貫注地投入，台前幕後可以說是做足準備：幕後，監製黃斌和編劇莊文強都是「無雙」的老搭檔，亦是香港電影金像獎的常客；導演潘耀明同時也是香港著名的攝影師，有著「竊聽風雲」系列、「掃毒」「怒火·重案」等票房代表作。

台前，首次合作的金像獎影后袁詠儀，曾在「無雙」中有過合作的老友廖啟智、方中信，還有初次合作的白只，也都是金像獎認證的演技派。

周潤發 香港 北京

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