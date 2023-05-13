陳慧琳快閃台灣報復性消費 誇陳昊森像金城武

陳慧琳(右)自嘲要演陳昊森的媽。（記者沈昱嘉／攝影）

50歲陳慧琳日前赴台出席時尚活動，提到去年12月曾在香港 出車禍 ，縫了20針，雖有上妝遮掩，但近看還是看得到眉心的疤痕，「其實你們很仔細拍，還是看的到，但我現在就是多喝湯進補，化妝之後狀態會比較好看」，也說相隔5年再度訪台，卻因為工作忙碌，待不到24小時就得返港，「已準備好報復性消費」。

陳慧琳準備好一只空的行李箱，準備買台灣美食回去，「我已經訂了鴨舌、鳳梨酥、綠豆椪、鹽酥雞、燒仙草，什麼都已經訂好了，回香港要送給家人們」。

此次與陳昊森一起出席活動，陳昊森受訪時，提到媽媽以前很喜歡聽陳慧琳的名曲「記事本」，語畢後立刻自責說錯話，陳慧琳立刻打圓場，「那現在不聽了嗎？」並稱讚陳昊森外型好，讓她想到金城武，被問是否想一起合作拍戲，陳慧琳大笑自嘲說「那我要演他媽嗎？可以演他表姊吧」。

此外，60歲錢小豪來台擔任「紅心字會」母親節 慈善大使，與好友草爺、郭鬼鬼一起陪伴長者們歡度母親節，郭鬼鬼化身「爆乳道長」，致敬錢小豪從前出的一系列殭屍片，提到從小就一直很喜歡錢小豪的電影，讓錢小豪開心直虧「那要親一下嗎？」讓她直呼害羞。錢小豪透露第一部殭屍片是在33年前所拍，郭鬼鬼立刻回「我還在上輩子」，草爺則開玩笑說：「我應該還在游。」

錢小豪先前已與父母親吃飯過母親節，提到父親已經80幾歲，年紀大有些退化、失智，會花更多時間照顧家人，「父親只要一看到我，就會以為我還是小孩子，一直叫我要好好讀書，多讀點書」。而好友吳耀漢日前離世，也不捨表示吳耀漢多年洗腎，晚年身體狀況很不好，彼此見面機會也變少了，「他這樣一定很痛苦，離開可能也是一個解脫」。