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陳妍希攜手宋茜當閨密 笑淚迎婚姻課題

記者楊起鳳／綜合報導
陳妍希(圖)和宋茜飾演一對閨密。(取材自微博)
陳妍希(圖)和宋茜飾演一對閨密。(取材自微博)

由宋茜及陳妍希主演的大陸劇「溫暖的，甜蜜的」，聚焦年過30的女性所面臨的婚姻課題，兩人笑淚不斷、彼此扶持的閨密情誼，是全劇最大看點。

該劇是陳妍希在2016年拍完「北上廣依然相信愛情」後，相隔七年的電視劇作品，她微博上發文寫道，「這些年居然是演戲外的工作做得比較多，齊家宜上線了，再一次相遇，我想我還是最喜歡演戲。」她的老公陳曉也轉發她的微博留言回應，「贊同！我也覺得妳最適合拍戲，做最喜歡的事情，做最好的齊家宜」，以行動支持老婆的新劇。

而劇中勇於斬斷婚姻的陳妍希認為，想擁有理想的婚姻，夫妻之間的溝通對話很重要，時刻希望對方開心，就是一段健康的感情。

宋茜在「溫暖的，甜蜜的」中跟離婚男陸毅有糾葛難解的愛情，劇中她忍痛提出分手的哭戲，讓不少網友大讚她的演技又有所突破。導演劉江透露，因為哭戲難度很大，拍攝前他曾建議宋茜先喝點小酒，緩解情緒，「她的哭戲張力出乎我意料的好，後期她跟陳妍希之間的閨密爭吵，相信也很能讓觀眾共情。」

這次是宋茜繼「親愛的生命」後再度飾演醫生，她透露，劇中南飛面對爸媽的過度干涉、上級的打壓皆勇於反抗，面對愛情也不將就委屈自己，這點讓她深感認同。她笑說：「我跟南飛最大的不同應該是我不喜歡有鬍子的人。」不忘調侃以鬍子造型入鏡的陸毅。

陳妍希和宋茜(圖)飾演一對閨密。(取材自微博)
陳妍希和宋茜(圖)飾演一對閨密。(取材自微博)

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