被酸「劇拋戀」… 楊洋祕戀王楚然爆脫粉

楊洋和王楚然被網友狠酸見一個愛一個。(取材自微博)

大陸人氣男星楊洋與新生代女星王楚然被爆出戀情後，瞬間成為話題，登上微博 熱搜。有網友發現，楊洋幾乎演一部劇就傳一次緋聞，而王楚然先前也爆出與合作「玉骨遙」男星王子奇戀愛，讓不少人狠酸兩人都是「劇拋戀」，見一個愛一個。楊洋近日被發現微博有脫粉的跡象，有網友酸他沒有擔當，不及當年鹿晗 大方認愛關曉彤的真男人行為。

香港 01報導，楊洋近日被爆出與女星王楚然熱戀，二人被媒體影到在同一間酒店共宿三晚，隨即成為微博熱搜受到討論。對於疑發展地下戀他們並沒有對外作出回應，而楊洋的微博亦被發現有脫粉的跡象，其更被不少網友指出沒有擔當，不及當年鹿晗大方認愛關曉彤的真男人行為。

楊洋和王楚然被網友狠酸見一個愛一個。(取材自微博)

自從楊洋、王楚然被爆疑熱戀後，似乎有粉絲接受不了而選擇退粉，他的微博被發現從原本的5689.9萬下降為5689.3萬。

事實上，王楚然先前才傳出與近日以「你給我的喜歡」暴紅的王子奇傳出戀愛，狗仔也多次拍到兩人牽手約會的畫面，當時王楚然的經紀人卻發出「小王獨美」的微博，讓不少粉絲認為是傳聞。不料幾天後，兩人又再度被拍到收工後一起吃火鍋，王子奇更在王楚然拍攝「我的人間煙火」期間，前往探班。

但這次與「頂流」楊洋傳出戀愛後，王楚然的經紀人卻未對此做出回應，對比對待與王子奇戀情時的態度相差甚遠，讓不少網友吐槽「是因為王子奇比較糊？」、「2021年才被拍到，現在就換了？」、「拍了個戲就愛上楊洋了呀」、「能不能專注事業？每次都是戀愛上熱搜」、「王子奇有夠可憐，劇在熱播還要被搞」。