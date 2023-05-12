我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／熱火淘汰尼克挺進東冠 史上第2支第8種子球隊

愛州女殺2兒女、丈夫前妻判罪 動機為錢、權力、性

港星陳淑蘭驗DNA發現非親生 働喊「來世做妳女兒」

記者陳建嘉／即時報導
陳淑蘭自爆不是母親的親生女兒。(取材自陳淑蘭臉書)
陳淑蘭自爆不是母親的親生女兒。(取材自陳淑蘭臉書)

香港女星陳淑蘭1988年榮獲港姐亞軍殊榮，更曾因以漫畫「聖鬥士星矢」造型現身，自稱「愛鬥士蘭子」，因此有了「蘭子」的暱稱，最近她發文表示去年與自己情感至深的母親，其實兩人並無血緣關係，自己原本是棄嬰，因此感謝對方將她視如己出疼愛。

陳淑蘭與母親情誼深厚，不時在臉書曬出母女倆的親密合照，然則去年6月母親離世，而後她在臉書悲痛發文：「不要擔心我，我會好好生活在地上。See you soon！相約下世相聚。」但在今年母親節前夕，她在母親節前夕透露，原來在媽媽離世前幾個月，自己才知道原來與媽媽沒有血緣關係。

陳淑蘭自爆不是母親的親生女兒。(取材自陳淑蘭臉書)
陳淑蘭自爆不是母親的親生女兒。(取材自陳淑蘭臉書)

背後的故事相當感人，陳淑蘭11日在港媒「晴報」專欄中爆料，指出在母親離世前幾個月，曾和身邊的人確認陳淑蘭的生母是否有來找她，是因為怕女兒會不再理她，這才發現，其實自己早在三個月大就被棄養，是母親將她抱回家扶養至今，並將她捧在手掌心百般呵護，然則母親為了保守秘密，一定承受不少無形壓力，讓她對於母親的用心良苦無比心疼。

最後，陳淑蘭在得知此事後，無比感謝母親的照顧，更在母親離世前緊握她的手，「妳是我永遠永遠最愛的媽咪，沒有任何人可以代替妳的地位，妳對我的養育之恩，我今世還不盡，如果有來世，希望可以繼續做妳的女兒」。

母親節 臉書 香港

上一則

「最美妃子」張嘉倪斬斷出軌夫？狗仔曝離婚條件「很仁慈」

延伸閱讀

世說新聞╱評測母親節爆款平價蛋糕 值得買嗎？

世說新聞╱評測母親節爆款平價蛋糕 值得買嗎？
慶祝母親節 華航機票9折優惠

慶祝母親節 華航機票9折優惠
母親節送溫暖 加州中華工商婦女企管會訪安養院

母親節送溫暖 加州中華工商婦女企管會訪安養院
母親節將至 LAX海關忙鮮花檢測 就怕病蟲害入侵

母親節將至 LAX海關忙鮮花檢測 就怕病蟲害入侵

熱門新聞

前「黑澀會」美眉Mavis瑪菲司應邀參加Met Gala時尚盛會。圖／HaloMavis國際連線提供

同台Jennie、宋慧喬 她成全台第一人 超狂身世曝光了

2023-05-09 15:55
艾瑪梅耶斯自曝是南韓偶像男團SEVENTEEN的粉絲。（圖：Harper's BAZAAR提供）

「星期三」女星爆紅 獲韓偶像男團關注「興奮到昏厥」

2023-05-09 00:30
范冰冰一邊跑步運動，一邊秀出素顏照。圖／摘自微博

范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」

2023-05-09 16:56
張柏芝的冰箱飲食曝光。圖／摘自抖音

42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光

2023-05-06 09:53
唐嫣(左)和文章出席同學會，文章的憔悴模樣看起來令人同情。（取材自微博）

趁妻子懷孕出軌 文章演藝事業全毀「憔悴現況曝光」

2023-05-05 22:48
退伍的女軍官轉換跑道，進入成人直播平台。 圖／擷自IG

性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台

2023-05-08 13:01

超人氣

更多 >
牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴

牧羊犬玩疊疊樂慢慢抽出 網看傻：雙手玩不贏一張狗嘴
熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優

熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優
搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙

搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙
盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期