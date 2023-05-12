港星陳淑蘭驗DNA發現非親生 働喊「來世做妳女兒」

陳淑蘭自爆不是母親的親生女兒。(取材自陳淑蘭臉書)

香港 女星陳淑蘭1988年榮獲港姐亞軍殊榮，更曾因以漫畫「聖鬥士星矢」造型現身，自稱「愛鬥士蘭子」，因此有了「蘭子」的暱稱，最近她發文表示去年與自己情感至深的母親，其實兩人並無血緣關係，自己原本是棄嬰，因此感謝對方將她視如己出疼愛。

陳淑蘭與母親情誼深厚，不時在臉書 曬出母女倆的親密合照，然則去年6月母親離世，而後她在臉書悲痛發文：「不要擔心我，我會好好生活在地上。See you soon！相約下世相聚。」但在今年母親節 前夕，她在母親節前夕透露，原來在媽媽離世前幾個月，自己才知道原來與媽媽沒有血緣關係。

陳淑蘭自爆不是母親的親生女兒。(取材自陳淑蘭臉書)

背後的故事相當感人，陳淑蘭11日在港媒「晴報」專欄中爆料，指出在母親離世前幾個月，曾和身邊的人確認陳淑蘭的生母是否有來找她，是因為怕女兒會不再理她，這才發現，其實自己早在三個月大就被棄養，是母親將她抱回家扶養至今，並將她捧在手掌心百般呵護，然則母親為了保守秘密，一定承受不少無形壓力，讓她對於母親的用心良苦無比心疼。

最後，陳淑蘭在得知此事後，無比感謝母親的照顧，更在母親離世前緊握她的手，「妳是我永遠永遠最愛的媽咪，沒有任何人可以代替妳的地位，妳對我的養育之恩，我今世還不盡，如果有來世，希望可以繼續做妳的女兒」。