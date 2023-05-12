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「周星馳女兒」徐嬌長大了 比基尼辣秀翹臀

娛樂新聞組／綜合報導
徐嬌秀出性感比基尼照。(取材自微博)
徐嬌秀出性感比基尼照。(取材自微博)

大陸女星徐嬌11歲時在周星馳電影「長江七號」反串演出小男童周小迪，電影上映後讓她一夕暴紅，周星馳與她的情誼也有如父女。但她後來出國念書，近年回鄉發展，偶爾出現在幾部影劇，長大後已經出落有致，樣貌美麗，頻與網友互動，最近更穿著比基尼秀出性感身材。

本報系聯合報報導，徐嬌日前在微博分享罕見的比基尼辣照，染著粉色頭髮，穿著綁帶比基尼在海邊展現美好身材曲線。不少網友被她的好身材所讚嘆，忍不住驚呼，「嬌嬌的風格真的是一下子把我炸裂」、「從來沒看過嬌嬌這樣，太辣了吧」、「坐車都不敢點開的程度，嬌嬌長大變辣妹了」、「長大越來越好看，什麼風格都能駕馭耶」。

但也有不少網友表示難以接受，質問徐嬌「在搞什麼飛機」。

徐嬌在「長江七號」上映後就暴紅，還有傳聞周星馳收她當乾女兒，不過她很快就前往美國就學，多年後終於以BFA（藝術創作學士）畢業，也讓外界期待她是否會重回大銀幕。

另據蓋飯娛樂報導，徐嬌曾拍攝過很多熱播影視劇，包括「花木蘭」、「幻城」、「旋風少女」、「星漢燦爛」等等，幾乎是在大家眼皮子底下長大成人的，但由於她在「長江七號」中的形象太令人印象深刻，所以在不少人心中她還是那個有些男孩子氣的小朋友。

因此，如今徐嬌突然曬出這麼一組成熟的性感照片，令許多人震驚不已。評論中，很多網友誇讚她活出了自我，看起來健康又美麗，好像一條深海美人魚。

徐嬌曾與周星馳合作「長江七號」。(取材自微博)
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