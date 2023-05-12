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跳舞猙獰表情被做成梗圖 楊丞琳批：帶頭霸凌很糟糕

娛樂新聞組／綜合報導
楊丞琳和舞群大跳「將軍舞」，被網友截圖猙獰表情做成梗圖。(取材自微博)
楊丞琳和舞群大跳「將軍舞」，被網友截圖猙獰表情做成梗圖。(取材自微博)

楊丞琳擔任舞蹈節目「了不起！舞社」第二季主理人，和舞群大跳「將軍舞」，由於凶狠表情不斷切換，再度被網民截圖猙獰表情做成梗圖。

網易娛樂報導，對此，楊丞琳在社交平台對媒體報導部分網友惡意截圖的行為進行回應，並稱其為霸凌行為：「Battle就該有應該有的狀態和表情，當然還要看音樂和舞風和動作的適配度，雖然我不是職業舞者，但你們更是外行人，不需要刻意用battle少數狠表情來寫新聞，帶頭霸凌真的是很糟糕的示範」，並附上自己跳「迷戀」的視頻。

楊丞琳和程瀟合作，在「了不起！舞社」第二季中輸出國風神作，進行多元形式融合共創，展示了傳統文化與創新的碰撞潮流。在節目中，楊丞琳展露磅礴女子力，一場「相見歡」融合飽滿情緒與層次變幻，成就公認的高分佳作。此表演也收穫了觀眾們的由衷稱讚：「國風舞台一次性看到爽，誰懂！」

在網友惡意截圖事件後，楊丞琳的粉絲也做出回應，表示應該尊重她人，不能為了黑而黑。

據悉，在節目中楊丞琳團隊帶來的「相見歡．相親相敬」完美的融合了中華武術元素，就是需要展現巾幗不讓鬚眉的力量感，所以有劇烈的表情變化也是在情理之中。

楊丞琳和舞群大跳「將軍舞」，被網友截圖猙獰表情做成梗圖。(取材自微博)
楊丞琳和舞群大跳「將軍舞」，被網友截圖猙獰表情做成梗圖。(取材自微博)

霸凌

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