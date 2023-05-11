白鹿洞房花燭夜索吻羅雲熙 自爆愛上吐血戲

白鹿覺得演吐血戲很過癮。(取材自微博)

羅雲熙及白鹿主演的「長月燼明」正在熱播，相愛相殺的仙魔虐戀，讓觀眾越看越上癮，自播出起周周拿下熱度冠軍，被封為今年度的「古偶天花板」，即將迎來大結局。在仙魔大戰前夕，白鹿向羅雲熙說道：「我該同你道別。」、「臨走之前，我還有一樣東西，你一直欠我的那個洞房花燭夜。」接著就帥氣得主動獻吻羅雲熙，上演一段一分鐘浪漫床戲，撒了個大苦糖，讓人看得揪心。

白鹿受訪時，也分享了拍攝時的幕後花絮，偷偷爆料其實自己滿喜歡「吐血戲碼」，因為吐的時候就有一種：「哇，我（的心）支離破碎了，然後在這掛著血，我好慘的感覺。」

當時自己有一齣戲，就不小心吐得太多、太猖狂，當時又穿白衣服，旁邊的妝造老師看到後都嚇到發出驚嘆聲，白鹿笑說：「因為這個東西影響到的就是連戲，比如那場戲我要拍2、3天，但每一天都要一樣的狀態，所以大家感覺都想說怎麼吐那麼多，然後我在那邊吐完之後，（覺得）哇！好慘，好滿意啊。」

羅雲熙跟白鹿在「長」劇中總共結了三次婚，但前面二次大婚都見血，這次劇情更是虐到最後一刻，讓觀眾都相當緊張，深怕會等到悲劇結局，紛紛留言跪求編劇「給個Happy Ending吧！」先前兩位主演被問及對於結局設想時，羅雲熙和白鹿就回答：「肯定希望就算不是Happy Ending，也希望是個開放式結局吧！」