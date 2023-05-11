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被偷拍捲出軌疑雲 李若彤發聲幫人夫澄清

娛樂新聞組／綜合報導
李若彤親自幫人夫澄清外遇事件。(取材自微博)
李若彤親自幫人夫澄清外遇事件。(取材自微博)

有著「最美小龍女」的稱號的港星李若彤，是許多粉絲心目中的女神。近日有一名男子在機場休息室巧遇李若彤，於是拍照分享妻子，不料妻子卻懷疑丈夫外遇，更喊話李若彤幫忙抓姦，沒想到李若彤真的現身，替人夫澄清。

蓋飯娛樂報導，事情的起因是，有一位女博主日前發文求助，讓大家幫忙她分析一下她老公是不是出軌了。在她心中，老公是一個鋼鐵直男，平日對娛樂圈的女星完全不感興趣，根本不追星，卻能在機場一眼看到李若彤，還偷拍了一張照片。於是，博主懷疑老公是藉著出差當噱頭，和小三出門旅遊，李若彤也是對方發現的。

從照片中來看，確實有一個比較奇怪的點，男子的包放在對面的椅子上。李若彤是完全素顏的狀態，身邊也沒有助理，一般人很難認出她來。這張照片很像是兩個人面對面坐，背包的男子起身後，對面的人趁機拍下了李若彤。

女博主極度懷疑老公出軌，並喊話讓李若彤幫自己捉姦，引起大量網友的關注。

沒想到當日深夜，李若彤本尊很鄭重地回覆了，她表示在候機室確實有一個男士在拍她，而這位男子是一個人坐著的，身邊並無其他女人。同時，李若彤還很暖心地讓這位博主今晚安心睡覺，高情商的言論獲得一致好評。

不少人調侃李若彤是熱心市民，連這種雞毛蒜皮的事都願意親自下場回應，實在是太接地氣了。但更多的人則是斥責這位發文的博主，夫妻之間應該有信任感，老公本是懷著激動的心與她分享這張照片，隨手偷拍了一個女明星，就要被懷疑出軌，實在是太冤枉。

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