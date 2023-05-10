「最美小龍女」機場被偷拍 順手幫網友老公捉姦：旁邊沒有女人

人夫拍照分享「巧遇的李若彤」給老婆，沒想到被懷疑出軌。（取材自小紅書）

有「最美小龍女」之稱的港星李若彤近日在機場 被人夫偷拍，對方老婆竟懷疑另一半外遇，希望李若彤幫忙抓姦，沒想到竟獲李若彤親民回覆留言，親民替人夫澄清。

近年鮮有拍戲，但不時在社交平台與網友互動，依然擁有很多粉絲，深受大家喜愛。日前有一名女網友在小紅書 曬出一張偷拍李若彤的照片，表示老公一個人出差，在機場偶遇李若彤，但自己老公是「鋼鐵直男」，平時根本不認識娛樂明星，但卻認出是李若彤。

女網友懷疑老公身邊還有另一個人在一起，並帶上了「老公出軌怎麼辦」、「求助各位姐妹」的hashtag，更在留言區tag李若彤：「能不能幫我看一下，我老公現在應該還在你對面，幫我看一下他旁邊有沒有女人。」

事件很快引起網友關注，大部分都認為該網友太敏感、疑心病，指「神鵰俠侶」如此經典，認識李若彤很正常。然而向來親民的李若彤在評論區回應：「你好，希望你今晚安心睡覺。今天在候機室我確實感覺到對面有男士在拍我，當時我看到的只有他一個人坐著。」

得到答案後，該女網友再度tag李若彤道謝，並為偷拍行為道歉。

人夫拍照分享「巧遇的李若彤」給老婆，沒想到被懷疑出軌。（取材自小紅書）