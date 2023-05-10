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「李諾的夢想」將上檔 展現外賣小哥熱血

娛樂新聞組╱綜合報導
「李諾的夢想」講述外賣小哥李諾在日復一日的工作中，逐漸失去對生活的方向。（取材自鳳凰網）
「李諾的夢想」講述外賣小哥李諾在日復一日的工作中，逐漸失去對生活的方向。（取材自鳳凰網）

電影「李諾的夢想」日前發布定檔海報，該片實力派演員郭宏慶、青年演員張翀，以及張瑞雪聯合出演，講述了一個外賣小哥勇敢追求自己夢想，戰勝自己的內心世界軟弱與懶惰，並且理解父愛的深沉與厚重的感人勵志故事。

鳳凰網娛樂報導，「李諾的夢想」由蘇州坤宇電影有限公司出品，著名導演殷飛擔任監製，導演高翔宇，片中演員郭宏慶早年也曾經是一位職業拳擊運動員，這次能夠塑造一個老拳手的形像也是頗具心得。

青年演員張翀為了最大程度還原影片真實性，在片中全部的動作場面都要求親自完成，拒絕替身演員出演，甚至幾次差點被打昏在拳台上，表現出男主角李諾一次次被打倒，卻還是一次次勇敢起身、不畏困難的拚搏精神，海報一發布就令網友們相當期待。

「李諾的夢想」講述外賣小哥李諾在日復一日的工作中，逐漸失去對生活的方向。從小深受拳手父親李福海的影響，李諾在送餐中偶遇即將退休的老拳手李鐵，被老拳手在拳台上被打倒又不斷站起來的無懼精神所點燃，於是開始奮力練拳，勇敢地追逐自己的夢想，同時與曾經身為拳手的父親李福海共同努力、向冠軍發起挑戰的勵志故事。

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