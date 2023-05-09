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陸版「我的大叔」 趙又廷＋張子楓 掀起討論

娛樂新聞組／綜合報導
「我的大叔」先前傳出女主角是「謀女郎」劉浩存，一度引發網友反彈，如今確定是張子楓（右圖）。左圖為男主角趙又廷。（取材自微博）
「我的大叔」先前傳出女主角是「謀女郎」劉浩存，一度引發網友反彈，如今確定是張子楓（右圖）。左圖為男主角趙又廷。（取材自微博）

韓劇「我的大叔」2018年播出，隨著網路討論發酵，在台灣、大陸和日本都引起回響，獲封「療癒神劇」。大陸宣布將翻拍，日前確定名稱、男女主角演員和海報，在微博和南韓論壇都掀起討論。

ETtoday報導，大陸翻拍「我的大叔」6日發布官方海報，名稱定為「謝謝你聽見我」，確定由趙又廷和張子楓飾演，男女主角的名字也有變化，朴東勳在陸版是姜家齊，李至安則是梁知安，海報中可見張子楓低頭露出陰鬱眼神並戴著耳機，耳機線的部分巧妙描繪出趙又廷的側臉，呼應劇情且富有深意。

「謝謝你聽見我」的介紹文寫下「落魄的平民紳士闖進少女黑暗的世界，從此微光循循漸進，撫慰緩緩入心，姜家齊和梁知安年齡懸殊，但靈魂貼近，兩座孤島的相逢，比愛雋永，比時光動人。」

大陸影迷相當期待趙又廷和張子楓之間的火花，也很喜歡海報設計，「非常喜歡原劇，第一眼就覺得這張海報設計得非常好，希望保留原劇的精髓」、「期待期待，但是一定不要太時裝啊，希望拍出原版的優點，但也要入鄉隨俗，貼近生活，場景自然」、「這個組合有點意思」、「看這兩人有『我的大叔』的感覺」。

南韓網友也將相關消息傳到theqoo，很快就吸引上萬人好奇點進，「海報很漂亮欸」、「（趙又廷）和李善均（韓版男主角演員）給人感覺滿像的」、「哇！想為了趙又廷看欸」、「海報設計得很好，含有戲劇深意」、「原本很擔心的說，但看起來不錯」、「之前傳是陳建斌還很擔心的說」。

其實，先前傳出「我的大叔」翻拍消息時，小粉紅大反彈，除了認為該劇過於經典，依照內娛目前的程度，完全拍不出相同水平，加上當時的女主角定的是「謀女郎」出身的劉浩存，直接讓網友發怒，認為演技不足加上家庭黑歷史，表示找她來演根本就是污辱該劇和IU。

趙又廷 南韓 韓劇

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