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新射鵰英雄傳選角出爐 莊達菲演黃蓉被嫌外型不搭

娛樂新聞組╱綜合報導
新晉小花莊達菲飾演黃蓉，惹來不少爭議。(取材自微博)
新晉小花莊達菲飾演黃蓉，惹來不少爭議。(取材自微博)

香港名導徐克日前宣傳開拍電影「射鵰英雄傳俠之大者」，近日開通官方微博公開海報，並正式宣布兩大主角人選，分別由人氣小生肖戰及00後小花莊達菲飾演郭靖與黃蓉；原先傳出黃蓉一角落在女星周也手上，但隨著官方公布選角，周也發聲明澄清沒有參演。

香港01報導，32歲的肖戰2019年憑劇劇集「陳情令」暴紅，一躍成為當紅小生，其古裝造型十分俊美，不少網友認為，由他演原著中相貌不算出眾的郭靖，可能會有點違和。

另外，女主角黃蓉由新晉小花莊達菲飾演，消息公開後引發不少人質疑。熟悉黃蓉這個角色的觀眾都知道，黃蓉最重要的特質就是有「靈氣」，起碼也得是長相古靈精怪，性格活潑；但就現在網友普遍的反饋來看，莊達菲雖然長得還算有辨識度，但演技方面相對生疏，古裝造型尤其不合適，甚至還有不少網友吐槽，莊達菲的古裝，完完全全就是在「男扮女裝」。

莊達菲2001年出生，畢業於北京電影學院表演系，拍過一堆網絡劇，人氣不算太高。外型走氣質路線，身高169公分，也跟原著中身型嬌小的黃蓉有點不合。

「射鵰英雄傳」是金庸武俠系列「射鵰三部曲」中的第一部，也是金庸的封神之作。自1957年於報刊連載開始，金庸作品掀起「金庸熱」，在一系列小說作品中，「射鵰英雄傳」以其性格各異的鮮活人物，成為流傳最廣、最受讀者歡迎的一部。

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