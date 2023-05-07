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女團成員連2年應徵浪姐落選 發長文：做夢哭醒

記者黃保慧／綜合報導
劉美含寫長文透露報名「乘風2023」2次。（取材自微博）
劉美含寫長文透露報名「乘風2023」2次。（取材自微博）

選秀節目「乘風2023」未開播就成熱門話題，而首集播出也確實引起熱烈討論。女團出身的演員劉美含日前寫下長文，透露自己也參加了徵選，最後遺憾落選表示「期待和熱情撒落一地」。

劉美含14歲出道，2009年湖南衛視參加「快樂女聲」獲得全國第15名，之後加入女子組合「i Me」。她日前在微博透露自己連2年應徵「浪姐」：「持續幾年不工作的時候去舞房流汗，唱跳都有在偷偷精進；去年面試失利，今年面試前早早開始做功課，洋洋灑灑寫下2000字可能被問到刁鑽問題的Q&A；哪怕是八字還沒一撇的『初舞台』，我也仔細挑選和設計，希望每一句歌詞都能準確傳達心中所想。」除了發揮這些主觀能動性，她還求神拜佛，拜完佛走到咖啡廳，正好看見一張寫著「乘風破浪」的卡片，朋友還興奮地說「這是吉兆」。

種種跡象都被她視為入選的一線希望，然而今年3月，劉美含收到公司老闆的訊息，「最終還是沒成。」她當下只是平靜地回覆了幾個表情，「但那天半夜我居然做夢哭醒了。」

劉美含表示「沒成」讓她手裡緊緊攥著的期待和熱情灑落一地。「強烈的無力感朝我襲來」。後來她自己理解到，「努力」是成功者的自矜，是第一次失敗後的慰藉，是屢戰屢敗者的恥辱。「不禁想反問自己——努力到底有沒有用處？我到底努力了嗎？這世界上誰又不努力呢？甚至甚至，是否就如他們所言，努力的『方向』遠比『努力』本身更重要？」洋洋灑灑的抒發，最後仍祝參與錄製「乘風2023」的姐姐順風而行，作品精采。

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