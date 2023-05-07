成龍認與年輕人的語言脫節 「手機浪費時間」

成龍說自己沒要退休，仍會繼續拍片。（取材自IMDb）

華人 影壇資深巨星成龍，今年69歲還在拍片，推出新作「龍馬精神」，之前在中國放映時還打敗票房橫掃全球的「超級瑪利歐兄弟電影 版」（The Super Mario Bros. Movie）登上冠軍寶座。他日前接受當地央視節目「魯健訪談」時，感嘆自己和年輕人的語言脫節，現在年輕人講的話他都聽不懂，他也沒用通訊軟體、沒有微信帳號，還覺得浪費最多時間就在手機 。

成龍曾是華人區的超級票房保證，可是近年來的作品明顯已過了最熱賣的巔峰期，他坦言只要還能動，就會繼續拍，而且也已經都沒有賣座的壓力，他也不會說自己片子好不好，一切讓觀眾自行論斷。他在「龍馬精神」扮演的角色也像目前的自己，魯健形容「和現在的時代有點脫節」，成龍完全沒否認，還透露有時上綜藝節目，40幾部機器拍過來，真的很難跟年輕人講上話，和他們的語言脫節了。

不想在手機上浪費太多時間，成龍表示寧願多把時間放在思考上面，看些好電影、聽很多歌、把國語學好、多讀詩詞、看些有用的東西，多開會弄些好的劇本，多練功，其他就希望世界和平，每個人都能健健康康。