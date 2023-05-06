郭富城、劉青雲、古天樂3影帝集結「掃毒3」 砸3億建毒寨

「掃毒3：人在天涯」前導海報曝光，郭富城、古天樂以及劉青雲3大影帝共同飆戲。（圖：華映提供）

賣座港片系列「掃毒」推出續作「掃毒3：人在天涯」，不僅由導演 邱禮濤回歸執導，更找來香港 3大影帝郭富城、劉青雲及古天樂共同演出，故事雖與前2集並無關聯，劇情核心仍著重在毒梟與緝毒員警的生死對決，在製作及場面上都全方位升級，力求帶給觀眾一場震撼刺激的視聽盛宴。

「掃毒3：人在天涯」將於今年暑假檔上映，在甫曝光的定檔海報，只見主角郭富城、劉青雲及古天樂三人在危機四伏的金三角街頭對峙，郭富城神色兇狠持槍直指劉青雲眉心，但劉青雲以怒目回視，直接用手緊握槍管，而古天樂站在兩人之間，神色凝重舉槍瞄準劉青雲，劍拔弩張的氛圍一觸即發。

影帝劉青雲在「掃毒3：人在天涯」扮演毒梟康素差。（圖：華映提供） 郭富城首度加入「掃毒」系列，與劉青雲、古天樂共同飆戲。（圖：華映提供）

預告中也有不少三位影帝的激烈對戲，其中一場他們在遊艇上喝酒聊天，看似輕鬆，但其實各有心思的一場戲，尤其劉青雲大喊：「要在上流社會做最下流的事。」可看出角色的凶狠程度，預告最後還有超大爆破，火光直衝天際，宣告電影還有更多火爆刺激的動作場面。

郭富城(左起)、古天樂、劉青雲3大影帝在「掃毒3：人在天涯」飆戲。（圖：華映提供）

前一集才大手筆拍攝地鐵 飆車戲，這次再拍續集，劇組不僅豪擲近3億港元（約3822萬美元），更在西雙版納、汕尾、香港等多地取景，並斥鉅資搭建巨型金三角毒寨。郭富城、劉青雲從影多年，此次竟是首度合作，兩人會撞擊出什麼樣的火花，也值得期待。