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范冰冰時尚照絕美 網一看「馬桶蓋短髮」傻眼

娛樂新聞組／綜合報導
范冰冰近日幫雜誌拍攝封面照，不過她頂著蘑菇頭新造型入鏡，遭到網友批評「應該換個設計師」。（取材自Instagram）
范冰冰近日幫雜誌拍攝封面照，不過她頂著蘑菇頭新造型入鏡，遭到網友批評「應該換個設計師」。（取材自Instagram）

41歲中國女星范冰冰曾是頂流巨星，然而2018年爆出逃漏稅風波後遭到中國官方封殺。不過范冰冰沒放棄，把重心轉往時尚圈和海外，近日還幫雜誌拍攝封面照，不過她頂著蘑菇頭新造型入鏡，卻遭到網友批評「應該換個設計師」。

范冰冰近日替雜誌拍攝封面照，並在Instagram分享成果，只見她換了多套風格的服裝，包含街頭感棒球外套、露肩晚禮服及展現女強人氣質的時尚套裝等，完美詮釋多套不同風格的造型。不過，她的髮型卻從一頭烏黑亮麗的長髮，換成了馬桶蓋短髮，厚重的眉上齊劉海更是讓她的臉大上一倍，乍看之下和台灣已故藝人豬哥亮造型頗為相似。

照片曝光後，讓多數網友都看傻眼，忍不住留言狠批：「很難評的髮型」、「這個頭髮什麼意思」、「應該換個造型師，最近出來的造型都好老舊，還是十幾年前的風格，放到現在就暴露了年齡，現在年輕人喜歡簡約風」。但也有人認為她不斷嘗試新風格，且都能駕馭，「這個髮型也就只有妳能hold住了」。

范冰冰近日幫雜誌拍攝封面照，不過她頂著蘑菇頭新造型入鏡，遭到網友批評「應該換個設...
范冰冰近日幫雜誌拍攝封面照，不過她頂著蘑菇頭新造型入鏡，遭到網友批評「應該換個設計師」。（取材自Instagram）

一直以來都被譽為「紅毯女王」的范冰冰，每次出席活動總能成為全場焦點，而這幾年因為演藝事業停擺，直到月前時隔5年出席柏林影展，再次亮麗回歸，還有在奧斯卡頒獎典禮的華麗造型，都讓人驚艷不已，直呼「果然紅毯還是要看范冰冰」。

范冰冰 時尚 奧斯卡

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