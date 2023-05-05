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零下15℃ 任達華長白山拍片一度失聯

娛樂新聞組／綜合報導
任達華5月初還曾在微博分享動態。（取材自微博）
任達華5月初還曾在微博分享動態。（取材自微博）

香港影帝任達華近來正在拍攝新作品「虎視眈眈」，為此特地遠赴吉林長白山取景，68歲的他在零下15℃的長白山上拍戲，竟傳出一度與妻兒失聯，消息一出嚇壞眾人。

據媒體報導，任達華日前與劇組前進長白山拍攝，由於劇組保密工作加上山上訊號不佳，任達華的妻女一度聯絡不上他，幸好最後取得聯繫，而他只簡短回應媒體：「這裡真的非常冷，我也是第一次登上天池，風景很漂亮，只是風有點大。」低調不透露劇情與角色。

任達華月初曾在微博更新近況，並寫下：「給炎熱的天氣降降溫，假期感受不同的風景，祝大家勞動節快樂。」照片中他穿著厚重衣物獨自站在冰雪上，從背後積雪看來當地仍相當寒冷。據悉，任達華月底可結束拍攝，屆時將返回香港。

除了拍戲外，任達華活動繁忙，五一黃金周他還飛往重慶市永川區工作，參加珠寶品牌周年慶典。任達華當天現身永川引來當地市民熱烈討論，更有網友興奮拍下其到訪永川的巴士廣告片。從海報可見，任達華到訪任務包括給粉絲簽名、合照、求婚見證及探訪店鋪。

任達華西裝革履現身粉絲見面會，他一身健康膚色，剪短並梳起了頭髮，鬍鬚留了半張臉，洋溢濃厚的男人味。任達華笑容滿臉站在台上，與粉絲逐一握手，微微鞠躬，多位重慶美女同任達華打卡合照。任達華臨走前祝大家都開開心心，更主動走前同粉絲握手告別，隨後便在工作人員護送下離去。

香港 勞動節 微博

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