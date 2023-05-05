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職場劇「平凡之路」 菜鳥律師成長記

娛樂新聞組／綜合報導
都市職場輕喜劇「平凡之路」由郭麒麟(圖)、金晨主演。（取材自微博）
都市職場輕喜劇「平凡之路」由郭麒麟(圖)、金晨主演。（取材自微博）

由郭麒麟、金晨主演都市職場輕喜劇「平凡之路」近日開播，該劇主要講述郭麒麟飾演的實習律師潘岩，和一起進入律所的三位新人在進入職場後遇到的一系列家庭、生活、工作相關問題，在現實的不斷磨練中，逐漸成長的故事。

綜合媒體報導，劇中，潘岩和金晨飾演的左娜、晏紫東飾演舒一南都是初入職場的打工人，在行業資深前輩藍紅（朱珠飾）、杜飛宇（張子賢飾）的帶領下，於職場和生活的路上守望初心，在平凡中創造不凡的奮鬥故事。

該劇也是導演劉進與編劇陳彤繼「一僕二主」、「精英律師」後的第三次合作，而二人的影視劇創作，一直以細膩描摹生活見長。

演員陣容也不容小覷。「國民女婿」郭麒麟、氣質姐姐金晨、青年演員晏紫東三人首度合作組成的「榮柯三劍客」令人充滿新鮮期待。此外，張子賢的加入也令人驚喜。張子賢在劇中飾演榮柯律所的高級合夥人杜飛宇，是三位實習律師的「魔王導師」，專業能力過硬，擅長處理人際關係。生動的演技為全劇增色不少。

據悉，郭麒麟是德雲社相聲演員出身，近兩年他出演的「慶餘年」和「贅婿」廣受好評。在娛樂圈新人輩出競爭劇烈的當下，他也靠精湛的演技，站穩腳步。

金晨出道11年，在2020年的「乘風破浪的姐姐」中，憑藉幽默搞怪的性格，纖瘦身材，絕美舞姿走紅，開啟新的演藝生涯。

電視劇一開始，濾鏡包裝下的榮柯律所全員神采奕奕、專業卓越，「一流律師安天下，不二之選是榮柯」的口號也呈現出律所的自信。然而畫面一轉，律所的真實世界是另一番景象。潘岩、左娜、舒一南等一眾實習律師，甫一入職就要面對公司集體離職、客戶嚴重流失的困境。藍紅、杜飛宇等資深律師面對客戶和案件時的不同態度，更是生動勾勒出職場真實百態。

都市職場輕喜劇「平凡之路」由郭麒麟、金晨(圖)主演。（取材自微博）
都市職場輕喜劇「平凡之路」由郭麒麟、金晨(圖)主演。（取材自微博）

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