健身有成 50歲鄭秀文開高衩辣翻

鄭秀文的演唱會海報，展現性感身材。（取材自微博）

香港 天后鄭秀文7月將在紅磡體育館舉行8場演唱會，近日演唱會海報曝光，鄭秀文「衣服開高岔」，性感十足。

綜合媒體報導，50歲的鄭秀文日前拍攝演唱會海報，展現性感身材，她說：「我心情又興奮又緊張，好希望拍到一組理想的照片，這次無論概念、造型、服飾、攝影 ，甚至耳環都好講究，帶出不一樣的感覺給觀眾，大家看到就會明白。」

鄭秀文表示，以前飲食比較節制，現在心態較隨意，不變的是堅持勤做運動。她說：「我試過168（每天8小時進食），甚至204（每天4小時進食），但有時好想吃都會照吃。現在我好隨心，沒有限定一個吃東西的方式，如果需要穿套比較修身的衣服，飲食就少吃一點，如果那件衣服是比較輕鬆的，我有時會一日吃三、四餐，最要緊做運動，吃多點都不怕。」

對於7月紅館演唱會，鄭秀文說：「除了唱歌部分，怎樣呈現不一樣的演繹方式都很重要，我想來看演唱會的歌迷，心目中對這方面都有要求，希望多點東西看、多點元素。服裝造型，我自己喜歡穿漂亮的衣服，所以這方面一定不會缺少；至於歌曲和音樂部分，我和基爵（音樂監製梁基爵）這麼多年配合的很好，聽和看的方面我們都想做到多一些，我喜歡一個演唱會內有不同的元素，也是我自己做演唱會的方向。」