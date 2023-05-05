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秦嵐姐弟戀告急？ 傳魏大勛求婚被拒

娛樂新聞組／綜合報導
秦嵐(圖)與魏大勛姐弟戀傳出瀕臨分手。 （取材自微博）
秦嵐(圖)與魏大勛姐弟戀傳出瀕臨分手。 （取材自微博）

在「延禧攻略」中飾演「富察皇后」的秦嵐，去年被爆出與小10歲的魏大勛談姐弟戀，12月時更被狗仔拍到兩人同遊三亞，如今則傳出兩人感情岌岌可危，原因出在男方求婚，但女方還不想結婚。

香港媒體報導，魏大勛4月慶祝34歲生日，但卻心急向秦嵐求婚遭拒，兩人因為沒有結婚共識，所以現在面臨分手，據悉，魏大勛急於求婚是因為他是家中獨子，父母也急著抱孫，不過秦嵐事業心重，目前還不想結婚，魏大勛也非秦嵐首次拒絕求婚的人，過去秦嵐與導演陸川交往時，男方求婚過四次都遭到拒絕。

網易娛樂報導，針對此事，魏大勛發文回應：「今天因為一些所謂『媒體』、所謂『爆料』的內容多次引發了對我父母家人的惡意揣測以及誹謗，希望各位對他們手（口）下留情。」

目前魏大勛方針對催婚一事已經出來回應，但秦嵐方暫沒有任何回應。不過秦嵐近日曾更過一條微博動態，雖然是為自己的節目做宣傳的，但她在配文中卻稱錄這個節目就像是上情感大師課，還表示相互尊重信任，彼此保留空間感，這一點很重要，秦嵐在節目中還表示很崇拜從一而終的男人。

關於秦嵐的這條博文，很多網友覺得不是巧合。因為魏大勛在感情方面確是「劣跡斑斑」，不太符合秦嵐「從一而終」的標準。此前，魏大勛曾與楊冪、李沁等傳過緋聞，他的感情史基本都是姐弟戀。

而與秦嵐交往過的對象，無論是前男友陸川還是黃曉明，歷任男友裡魏大勛的實力都是最弱。因此，很多網友猜測，魏大勛和秦嵐這段戀愛，可能也只是戀愛，不會上升到結婚。

秦嵐與魏大勛(圖)姐弟戀傳出瀕臨分手。 （取材自微博）
秦嵐與魏大勛(圖)姐弟戀傳出瀕臨分手。 （取材自微博）

黃曉明 導演 香港

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