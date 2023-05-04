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帥臉神似李敏鎬 「蒼蘭訣」男神卻遭虧「話題終結者」

記者杜沛學／台北即時報導
張凌赫一出道就被說外型神似韓星李敏鎬，卻因為個性被說是鋼鐵直男、話題終結者。(圖：龍華偶像台提供)
張凌赫一出道就被說外型神似韓星李敏鎬，卻因為個性被說是鋼鐵直男、話題終結者。(圖：龍華偶像台提供)

中國男星張凌赫因在「蒼蘭訣」中飾演「長珩仙君」一角，成為新一代古裝男神，他的首部男主古裝劇「少女大人」近日重播。劇中女主角蘇瓷（陳瑤飾）喝醉酒，一直在張凌赫臉上貼來去貼去，幾乎要碰到嘴唇，讓觀眾看得臉紅心跳，花絮中張凌赫害羞到忘詞和耳朵紅，青澀模樣讓人姨母笑。

「少」劇劇情描述閒散王爺蕭衍之（張凌赫飾），化名裴昭，表面是紈褲子弟遊戲人間，實則暗中調查當年兵敗真相，偶遇女扮男裝明鏡署少署，人稱神探蘇瓷，結識了耿直呆萌的飛雲山莊少莊主謝北溟（張家鼎飾），和古靈精怪的毒王之女董如雙（王藝哲飾），與忠心的貼身侍從飛鳶（黃毅飾）。

張凌赫(左)與陳瑤合作「少女大人」。(圖：龍華偶像台提供)
張凌赫(左)與陳瑤合作「少女大人」。(圖：龍華偶像台提供)

一路上案件頻傳，五人組成辦案小隊，將案件一件件偵破，當初戰敗的真相也逐漸明朗，蘇瓷的真實身分即將被揭曉。劇情緊湊，沒有心機女二，彼此就算有誤會也能很快解開，主CP和副CP偶爾撒糖，查案不拖泥帶水，讓觀眾看得欲罷不能。

張凌赫說最難的演出就是吻戲，但「少」劇卻有多場吻戲，像是水中渡氣之吻、馬車之吻、山洞相認之吻等，熟練的程度讓人看不出是螢幕初吻，也看不出緊張感，在劇中大方露出好身材，完全就是替粉絲謀福利

張凌赫(右)被陳瑤蹭臉，害羞到忘詞和耳朵紅，青澀模樣讓人姨母笑。(圖：龍華偶像台...
張凌赫(右)被陳瑤蹭臉，害羞到忘詞和耳朵紅，青澀模樣讓人姨母笑。(圖：龍華偶像台提供)

張凌赫一出道就被說外型神似韓星李敏鎬，有著188公分的大長腿，加上南京師範大學電氣工程的理工學霸身分，讓他瞬間收穫一票少女心。但卻被陳瑤說個性像是木頭人，不了解女生的心思，在生活中也被很多人吐槽是「鋼鐵直男」、「話題終結者」。

而張凌赫在「少」劇裡飾演的蕭衍之，卻是個像哥哥型男友，有責任感、包容女生，會用溫柔來融化對方的暖男，像是發現蘇瓷的薪俸很少，會變相幫她加薪；知道蘇瓷是女扮男裝，貼心守口如瓶，也不問原因，飾演蕭衍之後，張凌赫說：「正在努力改進說話和做事方式。」

張凌赫很感謝大家在他出道時給予的幫忙和支持。(圖：龍華偶像台提供)
張凌赫很感謝大家在他出道時給予的幫忙和支持。(圖：龍華偶像台提供)

張凌赫很感謝大家在他出道時給予的幫忙和支持，他說：「拍『少女大人』時是我學表演課才一個多月，剛開始很迷茫，從理科生變成演員，很感謝大家對我的正面評價，給我很多的動力，我也知道需要改進的地方很多，像是眼神、形體，都需要花很長的時間改變，我也會嚴苛的要求自己，希望在鏡頭前面可以給大家更好的自己。」

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