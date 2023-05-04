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陳飛宇床照損形象？新片票房好冷清

娛樂新聞組／綜合報導
陳飛宇、周也主演的愛情電影「倒數說愛你」票房不佳。(取材自微博)
陳飛宇、周也主演的愛情電影「倒數說愛你」票房不佳。(取材自微博)

陳飛宇、周也主演的愛情電影「倒數說愛你」五一檔上映，這是陳飛宇被曝出床照後的第一部作品，很多人關心這部片真能讓他翻身嗎？截止3日，「倒數說愛你」票房僅僅突破了2000萬元，遠不及王一博主演的「長空之王」和張婧儀主演的「人生路不熟」。

綜合媒體報導，今年的情人節前一天，陳飛宇的床照從天而降，讓他的形象瞬間跌落谷底；無獨有偶，這部電影的男二孫天宇日前也被前女友曝出出軌等醜聞。

不僅如此，近日一則「倒數說愛你」的人物設定、人物關係等套用電影「IF ONLY」的消息也讓本片陷入抄襲風波，還收到起訴。「倒數說愛你」就是在這樣的惡劣情況下擠進五一檔。

隨後，電影官方光速回應：「影片講述了男女主多次跨越時間與空間，雙向奔赴、互相救贖的愛情故事，電影人物設定及故事內容均係原創。」

在陳飛宇還沒被曝出緋聞之前，這部電影的宣傳一直圍繞著男女主的顏值和CP感，如果沒有陳飛宇的緋聞，或許兩人之間還能夠炒炒CP。但近期來看，在公開場合露面時，周也和陳飛宇似乎在刻意保持距離，有種「貌合神離」的感覺。就連北影節上，陳飛宇、周也的「冷臉」和「不熟」也逃不過眼尖粉絲的目光。

在五一檔檔期中，「倒數說愛你」似乎並無優勢，從票房來看也打不過同愛情題材的「那麼多年」，被狠狠甩到後面。上映5天，截止到5月3日上午9時，「倒數說愛你」票房僅僅突破了2000萬。

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