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房祖名同框巨乳DJ 網：虎父無犬子

娛樂新聞組╱綜合報導
房祖名與大馬巨乳DJ合照曝光，引發關注。(取材自Instagram)
房祖名與大馬巨乳DJ合照曝光，引發關注。(取材自Instagram)

星二代藝人房祖名是香港巨星成龍與林鳳嬌的兒子，2014年因大麻事件重創形象，演藝事業瞬間停擺，他的一舉一動仍然受到各界關注，近日他在夜店被捕捉到，與馬來西亞巨乳DJ藍星蕾在夜店的合照，女方身穿低胸上衣展現好身材，再度掀起網友熱烈討論。

直到近年來才漸漸解凍，不過即使如此，依然能在台北街頭見到房祖名的蹤影，而近日他與馬來西亞DJ藍星蕾在夜店的合照曝光，對方身穿低胸套裝秀出35E的傲人身材，讓網友直說：「虎父無犬子呀！」

綜合媒體報導，藍星蕾最近在IG曬出與房祖名的合照，地點看起來是在夜店，只見照片中房祖名穿白T恤、黑外套，頭戴黑色鴨舌帽跟黑色口罩，打扮低調，而藍星蕾身穿細肩帶皮質背心、黑短褲，背心中間處僅用綁帶支撐，35E突出上圍相當性感，兩人一起握住玻璃瓶裝的酒合照，看起來是很熟識的朋友。

網友們看了紛紛留言，「虎父無犬子呀」、「小成龍又出來混了」、「真的蠻像成龍的」、「小心旁邊那人」。事實上，藍星蕾過去就曾經曬出多次與房祖名合照，2022年在台北工作時，她發了一張與房祖名、陳柏霖合照，網友驚問「你們認識？」隨後該張照片已經刪除。

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