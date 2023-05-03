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洪欣、張丹峰沒離婚？ 她出面爆料：只是吵架而已

娛樂新聞組／綜合報導
洪欣（左）、張丹峰本月1日傳出離婚消息，隨後畢瀅竟出面爆料兩人根本沒離婚。（取材自微博）
洪欣（左）、張丹峰本月1日傳出離婚消息，隨後畢瀅竟出面爆料兩人根本沒離婚。（取材自微博）

香港女星洪欣與中國男星張丹峰於2009年結婚，2018年曾爆出張丹峰出軌經紀人畢瀅，當時洪欣力挺老公，然而夫妻倆仍不時傳出婚姻危機，1日卻驚傳女方凌晨在微博宣告離婚消息，張丹峰隨後也表示：「對，不過了！」隔了一天卻傳出兩人並沒有離婚。

有網友2日曝光畢瀅的聊天紀錄，對話中畢瀅否認洪欣、張丹峰離婚是因為她，畢瀅還說：「沒離婚，早上我還給她打了電話，說是吵架了，給他們點時間吧」

不過，畢瀅3日疑似現身微博評論區認聊天對話內容說：「對，這話是我說的」引發外界譁然，有許多網友紛紛質疑他們是為了直播賣貨在炒話題。

日前更有網友爆料，在民政局上班的朋友發現張丹峰已恢復單身，甚至和畢瀅結婚，並放上兩人結婚證據，種種跡象都讓網友認為張丹峰已經外遇出軌甚至和洪欣離婚了。

而洪欣1日半夜選擇公開表示與張丹峰離婚，就有疑似知情人士稱「洪欣或許要淨身出戶了！張丹峰和畢瀅早就轉移好了資產，公司都提前註銷了」。

陸媒「鳳凰網娛樂」就報導，畢瀅過去有2間獨資擔任法定代表人、投資人的公司和工作室，分別是北京峰焱文化有限公司、晞彤（上海）影視文化工作室，但在日前都已經註銷。

微博 北京 投資

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