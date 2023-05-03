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「三金影后」周冬雨 首位90後百億票房女主角

娛樂新聞組／綜合報導
周冬雨成為中國影史首個90後百億女主演。（取材自微博）
周冬雨成為中國影史首個90後百億女主演。（取材自微博）

「謀女郎」周冬雨當年憑張藝謀執導的「山楂樹之戀」出道，近13年來累積許多作品，更成為囊括台灣金馬獎、香港電影金像獎、中國電影金雞獎的「三金影后」。近日，周冬雨主演電影票房累破100億，成為中國影史首位「90後」百億女主演。

新浪娛樂報導，周冬雨主演電影「長空之王」正在熱映，助力周冬雨主演電影票房破100億。在女主演票房榜裡，周冬雨憑藉超百億主演票房位列第三，白百何以99.11億票房緊隨其後。

周冬雨2010年被張藝謀選中出演「山楂樹之戀」女主角出道，在影壇迅速走紅。

2016年第53屆金馬獎上，與馬思純憑藉電影「七月與安生」，成為金馬影史唯一的雙影后首例。

2019年，曾國祥導演電影「少年的你」票房突破15億。周冬雨憑藉「少年的你」獲得香港電影金像獎、中國電影金雞獎等最佳女主角榮譽，成為華語電影屆最年輕的「三金影后」。

31歲的周冬雨成首個「90後」百億女主演，她稱「山楂樹之戀」影響最大，「如果沒有『山楂樹之戀』電影，那『山楂樹之戀』後面的一切，我都沒有。對我最重要的就是『山楂樹之戀』這部電影。

另據北京青年報報導，周冬雨在第13屆北京國際電影節上，以評委身分亮相。

周冬雨出道13年來已經涉足過多個領域，在電影、電視劇、舞台劇等方面都有很好的表現，作為新晉一代影后，她無疑是演藝圈中備受矚目的明星。然而，網友的評論卻似乎並未受到廣泛的認可。

周冬雨成為中國影史首個90後百億女主演。（取材自微博）
周冬雨成為中國影史首個90後百億女主演。（取材自微博）

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