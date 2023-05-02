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「紀曉嵐」編劇被控「聞頭髮、親耳朵」性騷擾 首發聲網氣炸

噓！星聞／即時報導
中國編劇史航近日被多名女性控訴性騷擾。（取材自微博）
中國編劇史航近日被多名女性控訴性騷擾。（取材自微博）

中國編劇史航近日被多名女性控訴性騷擾，他1日發文否認指控，但又稱「給自己相識的女性帶來如此的感受，是我真正的失敗」，一番回應讓網友看了氣炸，直轟「孽障」。

媒體報導，近期化名「青年編輯們」的網友於豆瓣投稿，控訴史航對她言語及肢體性騷擾，隨後陸續有女性爆料史航過往對其性騷擾的經歷，包括摸屁股、聞頭髮、親耳朵，或是說些挑逗性語言，讓人感到很不舒服，有爆料者透露當時還是在工作場合，礙於還有工作，更擔心被他人誤會和史航有不正當關係，所以選擇微笑逃走，事後則能避就避，絕不再單獨相處。

隨著陸續有女性爆料指控，史航於5月1日晚間發文回應，表示網上的爭議他都有看到，「情緒我理解，但情況不屬實」，否認指控。史航稱未在被指控第一時間回應，是想找到妥當的方式，在保護雙方隱私的情況下還原事實。最後他還說道：「給自己相識的女性帶來如此的感受，是我真正的失敗，十分歉疚。」

然而網友看到他回應很傻眼，有網友總結就是史航透露的訊息就是「別急，我還沒編好」，認為他根本就還沒編好理由，酸他竟把女性口中的性騷擾稱之為「感受」，還有人直轟他「孽障」。

史航曾參與「鐵齒銅牙紀曉嵐」編劇工作，作品涉及影視、舞台劇，他還曾客串影視劇，登上「吐槽大會」、「奇葩說」等綜藝。

史航否認指控。（取材自微博）
史航否認指控。（取材自微博）

性騷擾 舞台劇 隱私

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