戲裡凶悍 戲外溫柔 徐錦江寵妻30年

經常演出反派角色的徐錦江，現實生活中其實是個寵妻狂魔。(取材自微博)

61歲港星徐錦江出道42年，年輕時候的他，活躍於90年代的影視圈，代表作有「鹿鼎記」的鰲拜、「九品芝麻官」的豹捕頭、「玉蒲團」三級片等，許多人不知道的是，外貌英悍、經常演出反派的徐錦江，現實生活中其實是位溫柔、專情的寵妻男人。

香港 01報導，徐錦江曾在節目透露，當年去雲南拍片，休息時看見女兵團在操練，他一眼相中眼睛大大、長相甜美的殷祝平，脫口說出「糟糕了，我要結婚了！」然後拉著工作人員搭訕，單刀直入說：「我是演員徐錦江，明天要離開了，我喜歡你，我們結婚吧！」當然，沒有意外，徐錦江當場被拒絕。

不過，該來的緣分擋不住，半年後兩人在北京 重逢，徐錦江要殷祝平給機會證明誠意，並亮出個人證件和財產證明，再度直球告白：「黃果樹瀑布好，就像我對你的感情一瀉千里，永不回頭！」就這樣，1992年才第三次見面的他們領證結婚了。

婚後，徐錦江帶著妻子殷祝平回香港，並把所有財產登記在她名下。殷祝平為他生下一子，至今結縭30年始終恩愛如昔。

戲中的徐錦江，經常扮演凶狠角色，現實生活中的他內向寡言，在妻子面前更是體貼溫柔，徐錦江曾透露夫妻相處之道，就是一次一次地愛上同一個人，也曾曬與老婆合照寫下「等你領我一起老去」，閃瞎網友。