14年婚姻走到盡頭…洪欣斷開張丹峰「不再是夫妻」

洪欣與張丹峰14年婚姻走到盡頭。(取材自微博)

香港 女星洪欣2009年與小10歲的內地男星張丹峰結婚，1日凌晨洪欣突然發文「我和張丹峰不再是夫妻關係」宣布離婚，終結維持14年的婚姻。據悉，張丹峰2018年曾傳出與美女經紀人畢瀅出軌，但當時男方否認，如今爆出離婚消息，引發譁然。

綜合媒體報導，洪欣凌晨突然在微博 發文宣布：「我和張丹峰不再是夫妻關係。」時隔1小時，張丹峰也在微博發文，寫下：「對，不過了！」並附上三個扶額流淚的表情符號。

事實上，洪欣從凌晨2點多連發三次離婚宣言，後來卻稱「某人一直刪我微博」，網友紛紛猜測是遭張丹峰動手腳，但張丹峰則出面反嗆：「你哪隻眼睛看到我刪了。」

對此，有眼尖網友發現，過去曾遭傳是小三的畢瀅，早上6點多則發文標註張丹峰和洪欣說：「兩位老師，吵架歸吵架，別拿離婚開玩笑，這麼發展我真是說不清了。」

洪欣過去是港劇女神，濃眉大眼的顏值無敵，現年52歲的她仍舊擁有凍齡美貌。她與張丹峰結婚14年，近年卻頻傳婚變，夫妻倆今年1月曾挽手出席「第9屆絲綢之路國際電影 節」，外界本以為兩人用行動粉碎婚變傳聞，怎料結果大逆轉。

報導稱，張丹峰2018年被傳和畢瀅關係親密，擁有許多同款服飾外，在飯店叫外送的時對方穿著浴袍點收，當時洪欣力挺老公「她和我老公之間我都很清楚」、「因為工作一起住酒店」。

張丹(右二)峰曾爆出與經紀人畢瀅(左一)有染，事件鬧得沸沸揚揚。(取材自微博)