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戲說從頭／「長月燼明」超虐心 羅雲熙、白鹿哭到眼睛痛

記者杜沛學／綜合報導
「長月燼明」白鹿(前)犧牲自己的生命，阻止羅雲熙成為魔尊。（圖／LINE TV提供）
「長月燼明」白鹿(前)犧牲自己的生命，阻止羅雲熙成為魔尊。（圖／LINE TV提供）

中國人氣演員羅雲熙、白鹿主演的古裝仙俠虐戀「長月燼明」正在熱播，該劇自開播以來天天躍上熱搜版面，在短影音平台「抖音」話題播放量更突破200億次，被譽為今年度「現象級爆款陸劇」。

最新劇情當中，白鹿飾演的葉夕霧為拯救世界蒼生犧牲自己生命，並喊出名台詞「以我仙髓換你邪骨」，阻止羅雲熙飾演的澹臺燼變成魔尊。不明所以的羅雲熙，目睹妻子在自己面前殞落，完全不能接受事實，抱著白鹿的遺體說話，不願替她下葬，甚至把自己關在棺材裡，想要與白鹿同生共死，讓劇情再飆一波熱度。

而這一段名場面，也是羅雲熙與白鹿兩人印象最深刻的一場戲，形容真的是「痛到極致，愛到極致。」由於虐心的戲分相當多，白鹿透露下戲之後她與羅雲熙的情緒經常都緩不過來，哭到雙眼發紅發腫，會對著對方苦笑說：「眼睛痛。」、「我也是，眼睛痛。」

此外，以電影「左耳」、電視劇「七月與安生」打開知名度的女星陳都靈，一反過去清純、知性的善良形象，在劇中首度飾演壞到骨子裡的反派，也讓觀眾看到暴怒。陳都靈則笑稱，早已做好心理準備，「如果觀眾入戲，也算成功了。」

陳都靈在劇中不斷陷害、挑撥、甚至試圖毒殺自己的奶奶及澹臺燼，還將惡毒行徑嫁禍給自己的妹妹葉夕霧，壞到讓觀眾暴怒，連陳都靈自己也覺得這個角色真的是太壞了，坦言：「第一次對反派這麼生氣，有時會心疼角色的可憐之處，但下一場又會覺得，哇，好氣，就算妳可憐也不能這樣。」

不過對於觀眾的生氣反應，陳都靈早在戲劇播出前就做好心理準備：「我覺得如果被氣到的話，就還滿成功的，尤其如果在角色以自己的視角闡述故事時，觀眾能稍微的理解她們，我會更欣慰，覺得演繹成功了。」

陳都靈在「長月燼明」中飾演惡女引發觀眾暴動。（圖／LINE TV提供）
陳都靈在「長月燼明」中飾演惡女引發觀眾暴動。（圖／LINE TV提供）

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