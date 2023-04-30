陸毅、鮑蕾婚禮獻唱 「穿成這樣」被網友罵翻了

陸毅(右)和鮑蕾一身黑現身網紅婚禮，遭網友批評。（取材自微博）

中國明星夫婦陸毅和鮑蕾日前出席百萬粉網紅「貝加爾阿楠」的婚禮，現場許多明星到場祝賀，但陸毅和鮑蕾身著一身黑色大衣為新人獻唱歌曲，引發網民直說「不吉利」。

蓋飯娛樂報導，這場婚禮的主角是一位東北小伙和俄羅斯 姑娘，二人相戀十年，終於攜手走入了幸福的殿堂。為了讓女方感受了中國文化，二人在東北舉辦了一場具有濃濃中國味的傳統婚禮，婚禮現場舞台也佈置成東北炕頭的模樣，看上去格外親切。

綜合陸媒報導，陸毅和鮑蕾此次參加網紅「貝加爾阿楠」的婚禮，是配合湖南衛視推出的新節目「中國婚禮」拍攝。

陸毅和鮑蕾不僅擔綱主持人，還在台上為新人獻唱歌曲，明星孟鶴堂、閻鶴倫也到場祝賀，堪比一次大型文藝晚會。

網友曬出的影片中，陸毅夫婦站在台上，拿著話筒，為賓客帶來一首經典歌曲「喀秋莎」。二人配合默契，唱歌時手舞足蹈，歌聲悠揚，十分賣力。雖然是出席喜慶的婚禮，但二人都清一色地選擇穿著到膝蓋處的純黑色大衣，被不少網友批評不太吉利，也不喜慶。

陸毅和鮑蕾表演結束後，就和各位賓客站在一起，陸毅一直左顧右盼，不知道該做什麼，顯得有些尷尬和局促。

一些網民認為，中式婚禮就應該是紅色喜慶的，主賓和大咖嘉賓都不應該穿黑色或白色的衣服；也有網友表示理解和支持，認為穿著大衣也是為了保暖，相信都有事先和新人溝通，才會穿著黑大衣上台。

許多網友也沒想到竟然能在網紅婚禮上看見二人獻唱，大家都好奇他們的出場費是多少。

甚至有犀利的網友表示：「明星蹭網紅熱度了。」