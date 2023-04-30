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易烊千璽演技獲讚 奧斯卡級導演想合作

娛樂新聞組／綜合報導
易烊千璽的演技獲國際大導演稱讚。（取材自微博）
易烊千璽的演技獲國際大導演稱讚。（取材自微博）

近日，第13屆北京國際電影節中，來自德國的奧斯卡獲獎導演弗洛里安·亨克爾·馮·多納斯馬爾克接受媒體採訪，透露最喜歡張藝謀導演的影片是「影」，最期待合作的中國演員是易烊千璽，同時表示易烊千璽在電影「奇蹟·笨小孩」中的表現令他眼前一亮。

鳳凰網報導，多納斯馬爾克認為，作為演員「易烊千璽能走很遠，因為他還非常年輕。」據悉，多納斯馬爾克曾導演「竊聽風暴」，並憑藉該片獲第79屆奧斯卡金像獎最佳外語片。

23歲的易烊千璽2005年出道參加「才藝訓練營」、「智慧樹」等節目，出道資歷已近18年，之後和王源、王俊凱組成男子偶像團體「TFBOYS」，吸粉無數，但他除了是流量保證、更是百億電影票房冠軍。

易烊千璽2020年以電影「少年的你」獲得第39屆香港電影金像獎最佳新演員、第35屆大眾電影百花獎最佳新人獎、第14屆亞洲電影大獎最佳新演員，並蟬聯2020、2021年富比士中國名人榜第一名。除此之外，他所參與演出的電影累計票房也突破170億人民幣（約24.5億美元），堪稱是華語影壇千禧世代第一人。

如今，他被德國大導演多納斯馬爾克稱讚，也算是實至名歸。

多納斯馬爾克2006年以自編自導的首部電影長片「竊聽風暴」獲得第79屆奧斯卡最佳外語片獎，一鳴驚人。這些年來，雖然他拍攝的電影數量不多，但「致命伴侶」「無主之作」等影片都評價頗高。2016年，他曾經擔任第6屆北京國際電影節「天壇獎」主競賽單元評委，今年是他第二次來到北京國際電影節。

電影 導演 北京

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