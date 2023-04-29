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孫儷「眼大凸出」罹甲亢？反被醫師罵：不是第一天大

娛樂新聞組／綜合報導
眼尖網友發現，孫儷眼睛特別凸起，懷疑她患上了甲亢。（取材自微博）
眼尖網友發現，孫儷眼睛特別凸起，懷疑她患上了甲亢。（取材自微博）

近日有不少網友發現孫儷的眼睛似乎大得有些不正常，於是紛紛猜測她得了甲狀腺亢進。結果她在節目「眾聲」中回應傳聞，稱自己曾問過醫生朋友眼睛是否出問題，結果朋友回覆她，「妳眼睛又不是第一天大」。

孫儷近日在節目「人文眾聲」中，與蔡康永進行了對談，提到自己的身體狀況，透露曾拍戲拍到免疫系統崩潰，飽受病症折磨；也曾因被網友說「眼睛太大是甲狀腺亢進」而去求醫。

某天與醫師好友吃飯時，孫儷還問對方自己的大眼睛是不是和甲狀腺亢進有關，結果被好友罵說：「妳有病！妳眼睛又不是第一天大！」但她為了以防萬一，還是去了醫院做檢查，最終結果是沒有任何病。

孫儷還坦言，她本來沒那麼養生，但有次拍戲拍了3個月，最後免疫系統崩潰，每天都拉肚子、長痘、皮膚癢，還不時發燒，一直到戲都拍完了還在跑醫院。後來，她便開始看書、注意身體，覺得要改變生活模式，才能找回健康。

節目播出後，不少網友看到孫儷的闢謠，紛紛評論稱，「好奇她是怎麼養生的」、「笑死連生病都要闢謠了，明星不好當啊」、「希望不要太勞累，放慢腳步享受生活更好。」

孫儷

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