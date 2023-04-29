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「人生路不熟」搞笑 范丞丞苦戀張婧儀 難搞定準岳父

娛樂新聞組／綜合報導
「人生路不熟」是一部有笑有淚的喜劇。（取材自微博）
「人生路不熟」是一部有笑有淚的喜劇。（取材自微博）

暴笑喜劇電影「人生路不熟」近日上映，日前舉行的上海首映禮上，導演易小星攜演員喬杉、張婧儀歡樂出席現場，與觀眾暴笑互動走心交流。

1905電影網報導，「人生路不熟」講述的是一家四口在意外發生後的一段又有笑又有淚的卡車之旅，在卡車司機周東海（喬杉飾）得知自己女兒周微雨（張婧儀飾）有了男朋友後，非常不看好準女婿萬一帆（范丞丞 飾）。

而萬一帆為了討未來岳父，絕招盡出，準岳母霍梅梅（馬麗飾）和女兒周微雨也為了調解這對冤家費盡了心思，沒想到老丈人和準女婿「冤家走窄路」，引爆無數笑料。

電影中，老丈人一句「姑娘跟他處對象這不走岔道了嗎」，注定了準女婿的坎坷命運，討好走岔路、裝成熟大翻車、吹牛沒後路等一大波操作，為兩人岌岌可危的關係迎來意想不到的發展。

有觀眾稱讚，「一家子都超有梗，搞笑又溫馨」、「喬杉和馬麗長在了我的笑點上」。范丞丞與張婧儀的愛情戲，也讓很多觀眾大呼「甜到了我的心巴上」、「好甜，不自覺嘴角上翹」。

導演易小星現場分享片中「一隻耳」、「自爆卡車」等諸多細節，是在致敬「黑貓警長」、「紅色警戒」等80後集體回憶。喬杉則分享片中浴場戲分貼合卡車司機「周東海」的日常生活習慣，跑長途風吹日曬少不了洗浴解乏。張婧儀則是站在角色周微雨的角度，闡述了對「父女情」的理解。

電影 導演

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