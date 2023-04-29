黃軒爆罷演上甘嶺 全因這男星擅改劇本、戲全變他的

網傳黃軒和王雷在劇組吵架，但遭到他否認。（取材自微博）

有知名娛記近日在社交平台發文稱有大瓜：「有個大導演 的組，兩個主演吵起來了，一個當戲霸，另一個直接罷演。」接著，有網友爆料稱疑似說的是王雷和黃軒，二人正在合作電視劇「上甘嶺」。但事發後，黃軒則透過工作室發文：「拍戲ing，又是忙碌的一天～ 」，並曬出「上甘嶺」劇組片場通告單和現場照，否認辭演的傳聞。

網易娛樂報導，網傳王雷和黃軒兩人吵架起因是，王雷進組後不停地要求改戲、改所有人的劇本，導致後來劇組演員都沒有完整的劇本，每天靠飛頁來拍戲。

此外，王雷還把黃軒的很多戲分改到了自己身上，黃軒最後實在忍無可忍，就跟王雷吵了起來。黃軒當時說：「現在的劇本跟原來的完全不一樣了，你們現在是在篡改我這個角色，如果要把我的戲都放到王雷身上，那還請我來演幹什麼？我就沒有演的必要了。」

王雷傳出進組後不停地要求改戲、改所有人的劇本，導致後來劇組演員都沒有完整的劇本，每天靠飛頁來拍戲。（取材自微博）

報導說，據知情人士透露，王雷能進劇組是因製片人曲吉小江堅持用他，並且給了極高片酬。曲吉小江是博納影業影視製作副總經理，曾任萬達影視副總經理。

但王雷進組之後意見頻頻，還聯合曲吉小江一起排擠導演閻宇彤。報導說，閻宇彤是個脾氣很溫和的人，但也被王雷氣得說不拍了。有人發現閻導還發了條朋友圈：「啥事兒就怕活明白，活明白了啥都不是事兒」，疑似在內涵劇組事件。