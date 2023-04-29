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梁朝偉長居日本 被拍獨自逛公園… 親民打招呼

娛樂新聞組／綜合報導
梁朝偉近幾年長居日本，不時被粉絲偶遇。（取材自微博）
梁朝偉近幾年長居日本，不時被粉絲偶遇。（取材自微博）

香港影帝梁朝偉近年時不時被目擊現身日本，日前又有網友曬出一段在日本偶遇梁朝偉的視頻，引發熱議。

蓋飯娛樂報導，日前一名女網友在日本的上野公園與梁朝偉面對面擦肩而過。被人認出後，梁朝偉還開心地和對方打招呼，顯得特別平易近人，完全沒有明星架子。曝光視頻中，梁朝偉穿著黑色帽衫，下搭深藍色休閒褲，背著一個軍綠色登山包，打扮得非常樸素。

據悉，這個登山包梁朝偉已經用了很長時間，去年他去日本暫居時，也曾背著這個登山包在街頭小巷騎自行車，雖然已經60歲，但完全沒有發福，小腿纖細緊實，遠遠望去彷彿年輕小伙。

這次梁朝偉現身上野公園同樣是獨自一人。只見他一個人慢悠悠地散步，整個人的狀態看起來特別放鬆。視頻曝光後，許多網友感嘆梁朝偉實在低調。還有不少網友羨慕不已，表示自己也很想偶遇梁朝偉。

近幾年，梁朝偉選擇長居日本，除了過年，或是出席活動外，大部分時間他都待在日本，過著隱居生活，只有劉嘉玲偶爾會曬曬他的照片，曝光他的近況。

4月初，劉嘉玲便曬出梁朝偉在日本與彭于晏、還有陳奕迅的老婆徐濠縈聚會、看櫻花的照片。

據報導，與梁朝偉的低調不同，劉嘉玲生活得較精緻。陪梁朝偉在日本看完櫻花後，她便返回香港觀看了許冠傑的演唱會，拍攝時尚大片，還和林青霞、楊紫瓊、何超瓊等明星富豪出席珠寶展活動。

有網友質疑夫妻長期分居會不會影響感情，但也有人認為梁朝偉和劉嘉玲應該是找到的相處模式。

梁朝偉 日本 香港

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