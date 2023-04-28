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新戲演出幼年創傷後遺症 張藝興口吐白沫

記者陳慧貞／綜合報導
張藝興在「相逢時節」被打得鼻青臉腫。(圖：中天娛樂台提供)
張藝興在「相逢時節」被打得鼻青臉腫。(圖：中天娛樂台提供)

前韓團EXO成員、中國男星張藝興主演電視劇「相逢時節」，劇中他飾演袁泉的弟弟「寧恕」，因幼年時受到仇家簡家大姐暴力相向，使得身心留下難以磨滅的創傷，更因此落下癲癇後遺症，讓他多年來都暗自計畫向簡家復仇，而他在劇中的多面性演技，也深受觀眾好評。

劇中，張藝興除了要展現「寧恕」的固執、執拗一面，有一橋段更要演出「癲癇」發病口吐白沫的狀況，相當具有挑戰性，他說：「因為我並不是演員出身，可能在演戲這塊沒有受過科班教育，希望透過各種不一樣的角色，不論大小去嘗試、去學習。」，而他在對於角色的詮釋上相當努力，下了不少工夫，也獲得同劇演員一致認可。

張藝興和同劇演員雷佳音、賈乃亮過去就在綜藝「極限挑戰」有著很好的交情，此次再度合作，兩人都相當佩服張藝興的努力，賈乃亮語帶誇讚：「真的沒想到，因為張藝興不是科班出身的，但他在現場的狀態，你會發現就是挺讓人驚訝的」，更讚他對於角色的鑽研及表演完成度相當好。

在劇組張藝興是個「好奇寶寶」，對於不了解的任何事物，都會主動發問。隨著劇情發展，他也有許多「打戲」，像是復仇計畫被戳破，放款公司直接對他拳打腳踢，也因為利用青梅竹馬的感情慘被賞巴掌，因此他的復仇之路被稱為「不是被打就是在被打的路上」。

袁泉(左)、張藝興在「相逢時節」飾演姊弟。(圖：中天娛樂台提供)
袁泉(左)、張藝興在「相逢時節」飾演姊弟。(圖：中天娛樂台提供)
張藝興近年影視歌三棲，在「相逢時節」飾演寧恕。(圖：中天娛樂台提供)
張藝興近年影視歌三棲，在「相逢時節」飾演寧恕。(圖：中天娛樂台提供)
張藝興在「相逢時節」中多年來都暗自謀劃向簡家復仇。(圖：中天娛樂台提供)
張藝興在「相逢時節」中多年來都暗自謀劃向簡家復仇。(圖：中天娛樂台提供)

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