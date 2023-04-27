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「漫長的季節」熱播 老人視角說故事

娛樂新聞組╱綜合報導
「漫長的季節」故事的主人公是三個老年人。(取材自微博)
「漫長的季節」故事的主人公是三個老年人。(取材自微博)

先前拍攝懸疑劇「隱秘的角落」大受歡迎後，導演辛爽新作「漫長的季節」上線沒幾天就迎來9.0的豆瓣開分，成為2023年國產劇中首部開分過9的作品。

中新網報導，近年來，各式各樣的懸疑劇集紛紛登場，「漫長的季節」不同於舊作「隱秘的角落」，此次故事的主角是三個老年人，而故事背景也從南國一口氣給拉到東北。導演辛爽說，「隱秘的角落」的故事發生的時間段只有一個月，所以劇情交代沒有太過癮，只能講人和人之間的關係，「這次以老人的視角去講一代人和他們的一生，跨度變大了，可講的東西就更多了，如人和世界的關係、人和命運的關係，所以這個主題對我來說特別有挑戰。」

「漫長的季節」對人物的刻畫相當細膩，劇中無論王響出場的幾次「吃飯」對比，還是秦昊飾演的龔彪，一亮相就折服眾人的「中年油膩」，再到馬德勝(陳明昊飾)刷屏無數的熱舞片段，三位主人公在最初幾集的表現以及相互碰撞出的火花，已經讓觀眾欲罷不能。

據報導，「漫長的季節」特別要提到高超的化妝技術，尤其是秦昊飾演的龔彪，第一集中他的老年版出鏡令幾乎所有觀眾大呼「認不出來」。對此，辛爽表示，很多觀眾已經很熟悉秦昊這樣的知名演員，所以想要卸掉觀眾對他之前塑造過的角色的印象；他還特別強調，不能把物理特效化妝理解成把角色「做老」，「老不是我們想要的概念，故事想要傳達的是變化，是時間在人身上留下的痕跡。」

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