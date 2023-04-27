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徐克年內開拍「射鵰電影版」 傳找肖戰、周也挑大梁

娛樂新聞組╱綜合報導
大導演徐克要拍「射鵰英雄傳：俠之大者」，據傳男女主角是肖戰和周也。(取材自微博)
大導演徐克要拍「射鵰英雄傳：俠之大者」，據傳男女主角是肖戰和周也。(取材自微博)

香港著名導演徐克擅長拍攝武俠題材的電影，近期他將拍攝「射鵰英雄傳」新版電影「射鵰英雄傳：俠之大者」，傳出男女主角人選已定，分別是人氣男星肖戰和女星周也，雖然消息尚未獲得官方證實，但已經在微博掀起許多金庸迷熱烈討論，短短時間已有逾1億閱讀量。

綜合媒體報導，根據先前公布的2023年電影拍攝備案訊息，「射鵰英雄傳：俠之大者」已經立項，由中國電影股分有限公司出資，編劇列名徐克，目前備案進度已經同意拍攝。劇情講述蒙古大軍在成吉思汗帶領下西征滅金，並欲南下滅宋，中原武林各門派高手混戰其中，以郭靖為代表的俠之大者，為國為民，集結中原武林力量，力守襄陽。

既然電影獲同意拍攝，男女主角人選就是大家關注的焦點，近日傳出男主角郭靖由肖戰出演，而女主角黄蓉由周也飾演，兩人高顏值組合讓不少網友大讚非常搭，相當期待。除了兩人有CP感之外，他們以往的古裝扮相也相當出眾，肖戰濃眉大眼，五官精緻，加上身材高大挺拔，穿古裝給大家留下風度翩翩的好印象，他的代表作古裝「陳情令」﹑「慶餘年」等，至今仍大受歡迎。

周也雖然出道時間短，但也拍了不少古裝劇，水汪汪大眼睛給人一種聰明的感覺，也被網友稱讚非常符合金庸筆下形容黃蓉「機智聰明、美若天仙」的形象。

雖然消息還未官宣認證，不過粉絲紛紛表示「吃瓜不信瓜，如果真的就期待」，特別是肖戰的粉絲甚至表明「演什麼都會很好看的」，相信電影票房不用太擔心。另有傳電影將在年內開拍，也讓金庸小說迷相當期待。

大導演徐克要拍「射鵰英雄傳：俠之大者」，據傳男女主角是肖戰和周也。(取材自微博)
大導演徐克要拍「射鵰英雄傳：俠之大者」，據傳男女主角是肖戰和周也。(取材自微博)

電影 導演 香港

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