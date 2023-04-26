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毛曉彤突變悍婦 「抖M男」陳曉越被打越愛她

記者楊起鳳／綜合報導
毛曉彤(右)和陳曉合作新戲「雲襄傳」。(圖：愛奇藝國際站提供)
毛曉彤(右)和陳曉合作新戲「雲襄傳」。(圖：愛奇藝國際站提供)

由「那年花開月正圓」、「夢華錄」男星陳曉搭檔「微微一笑很傾城」、「三十而已」女星毛曉彤合作新戲「雲襄傳」，公布卡司時便引起網友高度期待，最新加入的特別出演陣容更是強大到令人驚掉下巴，包含「延禧攻略」富察皇后秦嵐、「琅琊榜」硬底子男星王勁松、金馬影后惠英紅等人皆將在劇中露面，卡司驚人。

「雲襄傳」釋出近兩分半預告中，毛曉彤一改之前大多溫婉形象的角色設定，變身武功高強悍婦，不但霸氣雙手公主抱接住陳曉，力氣大如牛的她甚至用力一跩陳曉耳朵，就能把他打趴按在桌上，陳曉在微博上預告，「全片武力值倒數第一就是我，你們留意下。」不過兩人很快墜入情網，甚至預告就有甜蜜吻戲，可說是化身「抖M男」，越被打、越愛她！

近日陳曉、毛曉彤等人參與「雲襄傳」看片會，他坦言主演的「雲襄」一角最吸引他的地方就是感情戲，「是在別的劇裡沒看過的感情線，但又很真實、很成人化，不太像一般古裝劇。」還沒開播就邀請粉絲嗑CP！

事實上，陳曉與毛曉彤在2014年便合演過電視劇「神鵰俠侶」，當時毛曉彤飾演郭芙，暗戀陳曉飾演的楊過，奪愛不成甚至狠斷男方手臂！不少人以為他們這次合作「雲襄傳」是二度搭檔，但毛曉彤在「雲襄傳」看片會特別澄清，「其實我們是三搭了，我演過他...」陳曉在旁邊回，「奶奶！」引起會場觀眾哄堂大笑，他們指的便是2015年播出的電視劇「大漢情緣之雲中歌」，當時陳曉演出漢宣帝，在愛妻過世後，毛曉彤便幫他「帶小孩」。

聊到再次合作，陳曉表示因為是熟人，多了很多安全感與信心，「可以把自己交給她，沒有太多心理負擔。」而毛曉彤則讚陳曉在經歷近十年後的合作仍然十分有少年感。

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