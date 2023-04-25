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Angelababy「非必要不吃」 嚴苛飲食法引熱議

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy靠著嚴格的自律保持身材。（取材自微博）
Angelababy靠著嚴格的自律保持身材。（取材自微博）

中國女星Angelababy身材纖瘦，即使懷孕生過小孩，也一直保持得很苗條。她其實為此付出許多努力，曾在節目上透露自己只吃必要的食物，嚴格控制吃進去的東西，讓網友感慨「自控力太強」、「好有毅力」！

綜合媒體報導，Angelababy幾年前上綜藝節目「潮流合夥人」，曾透露自己的飲食準則：「我平時只吃那種好吃到一定要吃的東西，所以知道為什麼我這麼瘦了嗎？一般可吃可不吃的，我都選擇不吃。」意指若非真的很喜歡、很想吃的東西，她就會乾脆捨棄不吃。

Angelababy曾透露，自己以前是怎麼吃都不太會胖的體質，但自從生了小孩之後，體質就像重新設定了一樣，只要一吃就很容易發胖。所以她花費很多努力減肥，除了跑步、做仰臥起坐、平板撐等運動來鍛鍊身材曲線，在飲食方面也嚴格要求自己少吃。

這個多年前的節目內容，近日又被網友翻出，但Angelababy極端飲食法也引起熱議，不少人稱讚她「能忍住不吃是有點厲害的」、「自律的人成功是必然」；但也有人部分網友認為，因為Angelababy是明星，有上鏡需求才要這麼嚴苛，其他人不需要學這種方式減肥，「胖瘦合適、健康就好」、「大家都好好吃飯」。

Angelababy

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