直播帶貨翻車？ 李佳琦、劉畊宏遭中媒點名

劉畊宏(右)靠直播健身操暴紅，之後開始帶貨，卻被消費者反映產品品質有問題。(取材自微博)

中國流行各種直播平台上帶貨，不過中國媒體24日引用一份關於「直播帶貨消費維權輿情分析報告」點名包含李佳琦及台灣男星劉畊宏等五位直播主在虛假宣傳、及產品品質等問題較突出。

綜合媒體報導，14名列入分析的購物主播中，瘋狂小楊哥、李佳琦、劉畊宏、羅永浩、辛巴等5人的相關輿情（消費者反映）比重即占90.97%。其中又以瘋狂小楊哥的29.27%居冠，其次是李佳琦的28.49%，劉畊宏以15.01%排名第3。

根據數據指出，瘋狂小楊哥、李佳琦在虛假宣傳上的輿情較多，劉畊宏、羅永浩、辛巴則是在產品質量的輿情較多。

劉畊宏移居上海後，去年在疫情 期間，靠著直播健身 操而暴紅引發「劉畊宏男孩女孩」風潮，他抖音 在短短半個月就增加了6000萬粉絲，之後也開始帶貨，還被爆出業配影片一支就要約11.3萬美元；但也隨即被人挖出過去曾賣過假燕窩，當時劉畊宏發文致歉，表示正因為過去合作的公司選品不夠嚴謹，所以現在團隊更加嚴謹把關。