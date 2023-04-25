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直播帶貨翻車？ 李佳琦、劉畊宏遭中媒點名

娛樂新聞組／綜合報導
劉畊宏(右)靠直播健身操暴紅，之後開始帶貨，卻被消費者反映產品品質有問題。(取材自微博)
劉畊宏(右)靠直播健身操暴紅，之後開始帶貨，卻被消費者反映產品品質有問題。(取材自微博)

中國流行各種直播平台上帶貨，不過中國媒體24日引用一份關於「直播帶貨消費維權輿情分析報告」點名包含李佳琦及台灣男星劉畊宏等五位直播主在虛假宣傳、及產品品質等問題較突出。

綜合媒體報導，14名列入分析的購物主播中，瘋狂小楊哥、李佳琦、劉畊宏、羅永浩、辛巴等5人的相關輿情（消費者反映）比重即占90.97%。其中又以瘋狂小楊哥的29.27%居冠，其次是李佳琦的28.49%，劉畊宏以15.01%排名第3。

根據數據指出，瘋狂小楊哥、李佳琦在虛假宣傳上的輿情較多，劉畊宏、羅永浩、辛巴則是在產品質量的輿情較多。

劉畊宏移居上海後，去年在疫情期間，靠著直播健身操而暴紅引發「劉畊宏男孩女孩」風潮，他抖音在短短半個月就增加了6000萬粉絲，之後也開始帶貨，還被爆出業配影片一支就要約11.3萬美元；但也隨即被人挖出過去曾賣過假燕窩，當時劉畊宏發文致歉，表示正因為過去合作的公司選品不夠嚴謹，所以現在團隊更加嚴謹把關。

不過網友看了這份報告，則忍不住酸是柿子挑軟的捏，因為在抖音等平台上，還有更多虛假賣貨的主播，「被點名？被什麼權威行政單位點名嗎？媒體矩陣再來一波？這次要搞誰？」、「李佳琦、劉畊宏兩位很良心了，是為了省事不想去查小主播，所以就揪著大主播不放嗎？」

李佳琦是中國最受歡迎的帶貨直播主之一。（Getty Images）
李佳琦是中國最受歡迎的帶貨直播主之一。（Getty Images）

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