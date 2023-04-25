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陳喬恩古裝太仙氣 網友看傻「P圖太狠」

記者陳慧貞／綜合報導
陳喬恩新戲造型曝光，引發網友熱議。（取材自微博）
陳喬恩新戲造型曝光，引發網友熱議。（取材自微博）

台灣女星陳喬恩當年以「王子變青蛙」、「命中注定我愛你」等夯劇奠定「偶像劇女神」地位，多部經典代表作也令她紅遍兩岸三地，但近期她參演的古裝劇公布角色人物照，向來古裝造型被讚爆的她，這回照片曝光後，直接令網友驚呆：「這誰？」、「沒認出」。

由漫畫改編的古裝仙俠劇「烈焰之武庚紀」特別邀請陳喬恩、徐正溪、明道客串演出，並公布三人的古裝造型照，其中只見女明星一身紫衣，頭髮也染紫色系，整體本應是仙氣飄飄，但定睛一看，一旁寫上「陳喬恩」的字樣，在對照人與名，陳喬恩的長相與平日模樣幾乎是兩個人，讓網友大呼：「看了老半天，完全認不出來！」

陳喬恩古裝造型曝光，引來網友熱議，瞬間登上微博熱搜，網友評論應是美術工作人員疑似用力過猛，將陳喬恩的五官修成另一個人，讓網友驚呼「這誰？」，還有人留言：「確定沒寫錯人？」、「P圖太狠了啦」，也有網友認為修圖之後，比較像其他女明星如柳岩、李小冉，留言：「只剩下三分像陳喬恩」。

此外，明道的古裝造型也和昔日模樣有落差，令網友調侃：「這男的又是誰」，還被虧是否得罪造型師，否則怎會好端端的古裝仙俠造型，竟成了「DC電影中低配版的水行俠」。

明道演出新戲古裝造型。（取材自微博）
明道演出新戲古裝造型。（取材自微博）
陳喬恩外型美豔。（取材自微博）
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