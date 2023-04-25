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吳彥祖滿臉鬍鬍 「西遊ABC」扮孫悟空

娛樂新聞組／綜合報導
影星吳彥祖在影集「西遊ABC」留起絡腮鬍，扮演「孫悟空」。（中央社 ）
影星吳彥祖在影集「西遊ABC」留起絡腮鬍，扮演「孫悟空」。（中央社 ）

集結奧斯卡影后楊紫瓊、金馬影后楊雁雁的Disney+影集「西遊ABC」釋出正式預告，香港演員吳彥祖將會演出「孫悟空」一角，他留絡腮鬍的扮相令人吃驚。

綜合媒體報導，「西遊ABC」（American Born Chinese）改編自華裔美國作家楊謹倫的人氣漫畫「美生中國人」（American Born Chinese），由「尚氣」導演德斯汀丹尼爾克雷頓（Destin Daniel Cretton）執導，描述名為「王進」的美籍華裔男孩隨父母搬家後進入新校園，努力適應新生活之際，卻碰上來自台灣的交換生「孫維辰」，意外捲入一場東方神話的諸神之戰，也踏上探索自我身分認同的旅程。

該影集有許多演員及片段令亞洲觀眾會心一笑，吳彥祖「孫悟空」的扮相令人吃驚；楊紫瓊劇中造型宛如「媽的多重宇宙」一樣百變，以觀音菩薩的造型現身，毫不違和。

以台劇「華燈初上」打響知名度的台灣新生代演員劉敬，將以「西遊ABC」打入好萊塢市場。他在「西遊ABC」，預告中和「觀音娘娘」楊紫瓊互動多，還在校園走廊甩起金箍棒和「孫悟空」吳彥祖正面對決，透露自己來自另一個世界，需要「王進」協助阻止暴動。

全片重量級亞裔卡司雲集，楊雁雁飾演「王進」的母親；「媽的多重宇宙」演員吳漢章扮演「玉皇大帝」、許瑋倫是「石磯娘娘」，奧斯卡最佳男配角關繼威也擔任關鍵一角。「牛魔王」、「鐵扇公主」及「龍王敖光」等「西遊記」神話角色則找來吳萊納德（Leonard Wu）、柳波與歐楊萬成詮釋。

「西遊ABC」將於5月24日在Disney+上線。

影集「西遊ABC」由奧斯卡影后楊紫瓊（右）飾演觀音娘娘，台灣新生代演員劉敬（左）...
影集「西遊ABC」由奧斯卡影后楊紫瓊（右）飾演觀音娘娘，台灣新生代演員劉敬（左）飾演神祕交換生「孫維辰」。（中央社）

楊紫瓊 媽的多重宇宙 奧斯卡

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